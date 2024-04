Tisíce aplikací bylo naimportováno do Windows 95

Pokud jste někdy zažili frustraci způsobenou chybějícím souborem DLL či jiným problémem ve Windows, víte, jak složité může být vrátit vše zpět do normálu. Ale co když byste se pokusili provozovat aplikace na verzi Windows, která je nepodporuje? To je přesně to, co nedávno dokázal někdo, kdo přenesl tisíce aplikací z Windows 98 na Windows 95, otevíraje tak dveře pro starší operační systém.

Tento pozoruhodný krok uskutečnil uživatel známý jako MattKC na platformě YouTube. Pokud jste jeho videa dosud neviděli, specializuje se na prozkoumávání hardwaru a softwaru, od dekompilace her až po opravy konzolí. Tentokrát představil video s názvem "Přenesl jsem TISÍCE aplikací do Windows 95", kde se snaží zajistit, aby byly tisíce aplikací kompatibilní s tímto starším operačním systémem.

Zdroj: YouTube

Jednou z největších výzev bylo zprovoznění .NET na Windows 95. .NET sice vyšel, když byl Windows 98 na vrcholu popularity, ale nikdy nebyl zpětně portován pro systém Windows 95. MattKC tak měl za úkol přinutit .NET k fungování v tomto prostředí, což představuje kombinaci vzdělávání a zábavy pro diváky, kteří by se chtěli dozvědět více o tomto procesu.

Přestože může být tento projekt považován za impozantní, stále zbývá otázka: Proč to vlastně dělat? MattKC to dělal především pro sebe. Jeho dětství bylo provázeno používáním Windows 95, a tak ho vždy fascinovalo, jak se lidé spojili k vytvoření takového operačního systému. Pro něj je tento projekt jakýmsi projevem lásky k systému, který ho zasáhl až do srdce a vzbudil jeho zájem o počítačovou technologii. A to je podle nás naprosto skvělý důvod k podobným iniciativám.

Nedávno se navíc ukázalo, že vášeň pro překonávání technologických hranic není jen doménou velkých projektů. Dokonce i v našich končinách se objevil nadšený vývojář, který se rozhodl rozběhnout .NET na starém dobrém DOSu. Uživatel známý pod jménem Lukaash sdílel na sociální síti Twitter svůj projekt. V jeho příspěvku zdůraznil potřebu vytvoření jednoduché aplikace v jazyce C#, která by se mohla provozovat na DOSu bez nutnosti .NET runtime.

Přípravnou práci mu pomohl udělat jeho kolega vývojář @MStrehovsky. Nicméně se objevila komplikace - aplikace SeeSharpSnake, která měla podporovat DOS na 64bitových procesorech, již není kompatibilní s aktuálním ILCompilerem. To uvedlo Lukaashe před otázku, zda je vůbec možné spouštět C# kód na tak staré platformě jako je DOS s procesorem 486. Aby se to zjistilo, musí se nejprve odstranit určité instrukce v JITteru .NETu.