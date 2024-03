Tisíce dětí se dennodenně předávkují melatoninovými gumami, uvádí nová studie

Melatonin, hormon regulující spánek a bdělost, se během posledních let stal populárním lékem u dospělých trpících poruchami spánku nebo jet lagem. Nicméně jeho dostupnost ve formě žvýkacích gum se ukázala jako lákavá pro děti, které s nimi mohou manipulovat bez dozoru. Zpráva z Centers for Disease Control and Prevention uvádí dramatický nárůst telefonátů do toxikologických center a návštěv pohotovostních oddělení kvůli náhodnému požití melatoninu dětmi.

Je znepokojivé, že podle odhadů v letech 2019 až 2022 navštívilo pohotovostní oddělení téměř 11 000 dětí kvůli náhodnému požití melatoninových doplňků. Tato situace vzniká nejen díky snaze dospělých o zlepšení svého spánku, ale také kvůli přitažlivosti melatoninových produktů, které připomínají bonbóny, pro nejmladší.

Zdroj: Shutterstock

Podle výzkumu se ukázalo, že většina z těchto návštěv pohotovosti byla způsobena příjmem melatoninu v gumové formě. Není divu, že melatoninové želatinové doplňky jsou přitažlivé pro děti, a to i přes jejich potenciální rizika. Důležité je, aby rodiče a pečovatelé byli informováni o nebezpečí, které tyto produkty pro malé vynalézavce představují a že by měli udržovat všechny léky a doplňky mimo jejich dosah a dohled

Zatímco užívání melatoninu pod dohledem lékaře se jeví jako bezpečné pro krátkodobé použití u dětí, dlouhodobé účinky a rizika akutní expozice zůstávají neznámé. Národní centrum pro doplňkové a integrované zdraví varuje, že melatoninové doplňky mohou mít nepředvídatelné účinky na jejich hormonální vývoj. Vzdělávání rodičů a pečovatelů o bezpečném užívání léků a doplňků, včetně želatinových doplňků s melatoninem, je klíčové pro prevenci dalších incidentů, které by mohly ohrozit zdraví dětí.