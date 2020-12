Tři dva v práci, dva dny doma: Google i Komerční banka přecházejí na hybridní HO

Zdroj

Hybridní pracovní doby se v minulosti mnoho společností vyhýbalo, pandemie koronaviru si však vyžádala, aby se společnosti tomuto systému práce začaly více věnovat a prozkoumaly možnosti, jak jej efektivně integrovat do pracovního režimu. Některé společnosti se tímto modelem chtějí inspirovat i do budoucna, přičemž kancelářské prostory budou sloužit spíše k setkávání zaměstnanců a vzájemných poradám. Ve finále ušetří firmy i zaměstnanci, kteří se tak každý den vyhnou cestě z práce a do práce a navíc stráví více času s rodinou.

Google stávající pracovní podmínky chce udržovat minimální do září příštího roku, další společnosti pravděpodobně budou postupně reagovat podobně. Generální ředitel Googlu, Sundar Pichai, však nyní přiblížil pracovní model, který by si chtěli postupem času osvojit trvale. I po pandemii tak zaměstnanci budou mít pracovní týden rozdělený na tři dny v kanceláři a zbylé dva dny budou moci pracovat odkudkoliv chtějí.

K tomuto modelu se dle ředitele lidských zdrojů Komerční banky, Ctirada Lolka, staví i Komerční banka: „Během krátké doby jsme se museli naučit, jak zvládat práci na dálku a jak zacházet s novými digitálními nástroji. Nyní už víme, že nám to jde, a to dokonce velmi efektivně.“ Zda tento model adaptují i jiné české firmy se v tuto chvíli ještě neví.