Twitter spouští program kontroly dezinformací

Twitter si slibuje od svého projektu Birdwatch, který má za cíl řešit hlavně dezinformace na své platformě, že umožní uživatelům více kontrolovat a uvádět závadné tweety a nebo dodávat tweetu celkový kontext.

Prozatím mohou uživatelé účastnící se pilotního testování psát poznámky k jednotlivým tweetům, ale poznámky nebudou veřejně viditelné na samotném Twitteru, ale pouze na veřejném webu Birdwatch. Uživatelé v pilotní fázi zde také mohou hodnotit poznámky zaslané jinými účastníky programu.

K tomu viceprezident Twitteru Keith Coleman na blogu uvedl: "Věříme, že tato možnost nabízí rychlou odezvu, když se objeví zavádějící informace v tweetu, takže ostatní mohou přidat důvěryhodný zdroj kontextu. Postupem času chceme zviditelnění poznámek přímo pod tweety pro uživatele Twitteru po celém světě, pokud bude existovat shoda od široké a rozmanité skupiny uživatelů."

S tématem rostoucí propagandy a množství dezinformací se potýká většina sociálních médiích a Twitter není jediný, kdo zkouší vložit nástroje pro rychlé odhalení fake news přímo. Společnost podnikla kroky, aby se pokusila bojovat proti dezinformacím. Naposledy u voleb během americké prezidentské kampaně a poté označením tweetů nesprávnými nebo zavádějícími informacemi o volbách. Tato snaha však nepomohla k uspokojivému výsledku.

Veškerá data přidaná do programu Birdwatch budou k dispozici ke stažení a počáteční systém hodnocení je k dispozici na stránce GitHub na Twitteru

Birdwatch zpočátku zobrazuje poznámky v obráceném chronologickém pořadí (nejnovější nahoře). V některých případech - pokud poznámky získaly dostatečné hodnocení od jiných přispěvatelů a jsou splněna určitá kritéria - mohou být poznámky zvýšeny na začátek seznamu a zvýrazněny hlavičkou, která ukazuje, že jsou aktuálně hodnoceny jako užitečné.

Jedná se tedy o jakési skore užitečnosti, které se pak promítne do celkového umístění a možného zviditelnění poznámky pod tweet. Zatím není jasné, zda a u koho tento způsob uvádění do kontexu a obrazu bude aktivován. Donald Trump to už jistě nebude, ten dostal na svém twitterovém účtu permanentní ban.