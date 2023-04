Twitter versus Substack aneb boj o nadvládu nad nezávislými platformami

Tento týden Substack oznámil novou funkci, která přináší do jeho platformy podobný kanál sociálních médií, nazvaný Substack Notes. Zdá se, že tato novinka mohla způsobit obrovskou nevoli Twitteru. Opatření se totiž doopravdy vztahuje jen na odkazy Substacku, což zvyšuje podezření, že Twitter záměrně potlačuje konkurenci.



Dnes se Mashable.com na základě této problematiky snažil oslovit přímo Substack. Odpověděli jeho zakladatelé, Chris Best, Hamish McKenzie a Jairaj Sethi, kteří vyjádřili své zklamání nad rozhodnutím Twitteru omezit možnost sdílení práce autorů. Podle zakladatelů by spisovatelé měli mít povolené sdílení odkazů na Substack nebo kteroukoliv jinou platformu. Tato náhlá změna akorát poukazuje na to, proč by měli mít model, který jim dává odpovědnost, odměňuje je za skvělou práci penězi a chrání svobodu tisku a slova. Zároveň zdůrazňují, že živobytí spisovatelů by nemělo být vázáno na platformy, které nemají s publikem vztah a kde jsou nestabilní pravidla.

Zdroj: Shutterstock

Výzkumnice Jane Manchun Wong, odbornice na objevování připravovaných a dosud nezveřejněných funkcí skrytých v kódu aplikací, si nejnovějšího kroku Twitteru všimla včera večer. Uživatelům Twitteru se tou dobou zobrazuje zpráva s omezením akcí, jako je lajkování, retweetování nebo odpovídání na tweet. Podle ní může mít toto omezení výrazný vliv na dosah tweetu na platformě Twitter, jak ukazují nedávné informace o doporučovacím algoritmu Twitteru. Ryan Broderick, tvůrce na Garbage Day, si problému všiml ještě dříve a zveřejnil snímek obrazovky s podnětem, který dostal na Substacku.

Nejvíce ironické na tom všem je, že sám Twitter kdysi provozoval alternativu Substacku s názvem Revue, nicméně krátce po Muskově nástupu tuto zpravodajskou platformu zrušil. Elon Musk poté opakovaně zdůrazňoval, že důvodem jeho akvizice Twitteru byla snaha o vyrovnání podmínek a vytvoření platformy, která by umožňovala větší svobodu projevu, protože ji považuje za "hlavní centrum."