U černé díry v srdci Mléčné dráhy něco tiká. Vědci mluví o výjimečném objevu

Úterý, 24 Únor 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

V těsné blízkosti supermasivní černé díry v centru Mléčné dráhy astronomové zachytili kandidáta na extrémně rychlý pulsar. Pokud se objev potvrdí, nabídne jedinečnou možnost testovat Einsteinovu obecnou relativitu v dosud nedostupných podmínkách.
V samotném srdci Mléčné dráhy, kde se nachází supermasivní černá díra Sagittarius A*, může pulzovat jeden z nejzajímavějších objektů současné astronomie. Tým vědců z Columbia University v rámci projektu Breakthrough Listen oznámil objev kandidáta na milisekundový pulsar s periodou 8,19 milisekundy. Výsledky publikoval odborný časopis The Astrophysical Journal.

Jde o výsledek jednoho z nejcitlivějších rádiových průzkumů galaktického centra, které je mimořádně složité na pozorování. Oblast je plná hvězd, plynu, prachu i silných gravitačních vlivů. Najít zde pravidelný, extrémně rychlý signál vyžaduje nejen špičkovou techniku, ale i pečlivou analýzu dat.

Pulsary jsou neutronové hvězdy, které vznikají po výbuchu masivních hvězd jako supernovy. Jsou mimořádně husté a rychle rotují. Z jejich magnetických pólů vycházejí svazky rádiového záření, které při rotaci míří do prostoru podobně jako světlo majáku. Pokud paprsek míří k Zemi, radioteleskopy zachytí pravidelné pulzy. Milisekundové pulsary patří k nejstabilnějším přírodním „hodinám“ ve vesmíru.

Test gravitace v extrémních podmínkách

Právě stabilita těchto pulzů je klíčová. Jakákoli odchylka v jejich příchodu může signalizovat působení vnějších sil. Pokud by se potvrdilo, že tento objekt skutečně obíhá v blízkosti Sagittarius A*, vědci by získali jedinečnou laboratoř pro testování obecné teorie relativity.

Sagittarius A* má hmotnost přibližně čtyři miliony Sluncí. Její gravitační pole deformuje okolní prostor a čas natolik silně, že by mohlo měřitelně ovlivňovat přicházející pulzy z pulsaru. Očekává se například drobné zpoždění signálu nebo jeho zakřivení při průchodu extrémně pokřiveným prostoročasem. Taková měření by umožnila zpřesnit modely gravitace v prostředí, které se nedá napodobit žádným pozemským experimentem.

Zatím jde o kandidáta, nikoli definitivně potvrzený pulsar. Tým nyní analyzuje další pozorování, aby ověřil, zda se skutečně jedná o neutronovou hvězdu a nikoli o jiný zdroj signálu. Data z průzkumu jsou navíc veřejně dostupná, takže se do jejich vyhodnocení může zapojit širší vědecká komunita.

vesmír, letectví a kosmonautika, NASA, Galaxie
ScitechDaily.com

Lukáš "Francesco" Čihák

