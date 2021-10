Ubisoft nabízí hru zdarma, nepropásněte tento týden šanci

Až do 11.10. máte možnost si vyzvednout zdarma videohru Tom Clancy's Ghost Recon v digitálním obchodě s videohrami Ubisoft Store. Jedná se o první díl Ghost Recon vydaný v roce 2001, který odstartoval celou úspěšnou sérii taktických stříleček z vojenského prostředí.

Hra pochází od herních vývojářů ze studia Red Storm Entertainment a vydavatelství Ubisoft. Red Storm Entertainment se proslavili sériemi Rainbow Six a Ghost Recon. Ve hře Tom Clancy's Ghost Recon se ujímáte velení nad komandem spadajícího pod jednotky U.S. Special Forces. Tyto speciální síly si říkají Duchové a jejich úkolem není nic menšího než zabránit vytvoření nové verze Sovětského svazu. V Rusku totiž zvítězili ultranacionalisté, kteří do Moskvy dosadili za prezidenta svého kandidáta. Rusko poté převzalo kontrolu nad Ukrajinou, Běloruskem a Kazachstánem a vytvořilo tzv. Ruskou Demokratickou Unii. Jednotka Duchů pak např. operuje na území Gruzie nebo pobaltských států, které právě čelí invazi ruské armády ovládané ultranacionalisty z Kremlu. Nakonec vaše komando zaútočí i na několik základen uvnitř Ruska.

Ve hře máte k dispozici tři týmy Duchů (Alpha, Bravo a Charlie), kterým můžete upravovat výzbroj a zlepšovat statistiky. Na výběr máte celkem čtyři třídy postav. Jedná se o střelce vybaveného v základu útočnou puškou M16, dále o vojáka zajišťujícího potlačující palbu, který ovládá lehký kulomet M249, další je demoliční expert, který je odborníkem ohledně ničení různých struktur pomocí náloží nebo dokáže zničit tank pěchotní protitankovou zbraní a nakonec odstřelovač, který pomocí své pušky M24 zajistí palebnou podporu na dlouhou vzdálenost.

V základní hře Tom Clancy's Ghost Recon na vás čeká celkem 15 misí a dále k této hře vyšly dva datadisky. Jedná se o první díl dnes už série her Ghost Recon, která čítá celkem 11 her. Zatím poslední hrou z této série je Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint z roku 2019. První díl získal celkem 74% v hodnocení na databázi her.

Hru Tom Clancy's Ghost Recon můžete zdarma získat na tomto odkazu.