Ubisoft pokračuje v rozdávání her zdarma, nepropásněte tento týden svou šanci

Až do 14.12. máte možnost si v digitálním obchodě s videohrami Ubisoft Store přidat zdarma hru Anno 1404 – History Edition.

Herní série budovatelských strategií Anno již má na svém kontě celkem 7 her. Celou sérii odstartoval v roce 1998 titul Anno 1602: Creation of the New World, po němž následovaly další hry zasazené do různých časových období, a to jak do minulosti, tak i do budoucnosti. Byly to hry Anno 1503, Anno 1701, Anno 1404, Anno 2070, Anno 2205 a Anno 1800. Každý titul je situován do jiného historického období Země a kombinuje real-time strategii s ekonomickým simulátorem. Vašim úkolem je založit fungující kolonii, provádět průzkum území, zaměřit se na obchod s dalšími národy nebo obchodníky a důsledně se musíte starat o své zdroje.

Za titulem Anno 1404, který byl vydán v roce 2009 stojí herní vývojáři ze studia Related Design. Děj hry je zasazen do období pozdního středověku 15. století. Ve hře Anno 1404 stojí proti sobě dvě frakce, na jedné straně je to renesanční Evropa a na té druhé Orient zastoupený středověkým Blízkým východem. Můžete se těšit na křížovou výpravu a na stavbu monumentální katedrály. V základní hře vás čeká kampaň (celkem 8 úrovní a v nich na plnění hromada úkolů), samostatné scénáře (6 misí) a sandboxový režim. Verze hry History Edition zahrnuje i datadisk Venice, ve kterém přichází benátská kultura, 15 nových scénářů a přes 300 nových úkolů ke splnění. Hra vyšla v češtině.

Hru Anno 1404 - History Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu.