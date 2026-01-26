CDR.cz - Vybráno z IT

Ukradl bitcoiny za miliardy. Teď mluví o svědomí

Pondělí, 26 Leden 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Kryptoměny

Zdroj: Shutterstock

Muž spojený s jednou z největších krádeží kryptoměn v historii je po letech znovu na svobodě. Po spolupráci s úřady a trestu za mřížemi mluví o změně a o tom, proč chce své znalosti využít jinak než dřív.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

 

Když v létě 2016 oznámila burza Bitfinex masivní únik bitcoinů, kryptoměnový svět ještě nebyl zvyklý na podobné škody. Tehdy šlo o šok. Nejen kvůli rozsahu ztráty, ale i proto, jak snadno se ukázalo, že i velké platformy mají slabá místa. Zmizelo zhruba 120 tisíc bitcoinů. V té době šlo o vysoké desítky milionů dolarů. Dnes by stejná částka znamenala sumu, která se počítá v desítkách miliard.

Vyšetřování se táhlo roky a dlouho působilo, že případ zapadne mezi další nevyřešené incidenty. Obrat přišel až v roce 2022, kdy americké úřady oznámily zadržení Ilji Lichtensteina a jeho manželky Heather Morganové. Obvinění se netýkalo samotného hacku, ale především následného praní peněz. Právě složité přesuny kryptoměn a snaha skrýt jejich původ se staly klíčem k rozkrytí celé sítě.

Zdroj: Shutterstock

Lichtenstein se po zatčení rozhodl spolupracovat. Pomohl úřadům s identifikací peněženek, vysvětloval technické postupy a přispěl k zajištění značné části odcizených prostředků. Soud mu uložil pět let vězení. V přepočtu času stráveného ve vazbě a za mřížemi si odseděl většinu trestu.

Co znamená návrat člověka, kterému už jednou svět nevěřil

Po propuštění do domácího vězení se Lichtenstein poprvé veřejně vyjádřil k tomu, co následovalo po zatčení. Popisuje dlouhé měsíce izolace, studium a zpětné přemýšlení nad vlastními rozhodnutími. Tvrdí, že ve chvíli, kdy přestal přemýšlet jako někdo, kdo se snaží systém obejít, začal mu celý svět krypta dávat jiný smysl.

Myšlenka, že bývalý hacker může přejít na druhou stranu, není v technologiích ničím výjimečným. Přesto je právě v kryptoměnovém prostředí přijetí podobného příběhu složité. Důvěra je tu křehká a paměť komunity dlouhá. Lidé si pamatují škody, ne pozdější omluvy.

Diskuze
Tagy: 
kryptoměny, Bitcoin, Zloděj
Zdroje: 

ArsTechnica.com

nahlásit chybu

Liberland: Digitální republika u Dunaje, kde zákony běží na blockchainu

Liberland se profiluje jako laboratoř digitální státnosti: Ústava i legislativa na blockchainu, firmy zakládané přes dApp, pas svázaný s on-chain identitou a politická práva navázaná na token merit. Co zní jako provokace vůči tradici, je zároveň čistá architektura státního „softwaru“, na níž lze měřit transparentnost, bezpečnost i rychlost rozhodování.

Pět let v utajení: Jak se ztratilo 127 000 bitcoinů

Největší krádež kryptoměn v historii zůstala pět let bez povšimnutí. Téměř 127 000 bitcoinů v hodnotě přes 14,5 miliardy dolarů zmizelo z těžebního poolu LuBian v roce 2020 — a až letos vyšlo najevo, že za vším stála sice banální, ale fatální chyba v zabezpečení.

Útok na dodavatelský řetězec: Miliony projektů a kryptopeněžek v ohrožení

Hacker se dostal k účtu správce několika populárních npm balíčků a do kódu vložil malware zaměřený na krádež kryptoměn. Útok byl sice rychle odhalen a většina uživatelů zůstala mimo nebezpečí, ale incident ukazuje, jak křehký může být tento softwarový ekosystém.

Úřady zmrazily přes 300 milionů USD v kryptoměnách získaných podvodem

Mezinárodní vyšetřovatelé dosáhli významného úspěchu – během několika měsíců bylo zmrazeno více než 300 milionů dolarů v kryptoměnách získaných podvodnými schématy.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi