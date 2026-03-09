Bitcoin z oběžné dráhy. Startup chce začít těžit kryptoměnu ve vesmíru
Myšlenka datových center ve vesmíru zní ještě před pár lety jako sci fi. Dnes se o ni ale vážně zajímá stále více technologických firem. Americký startup Starcloud nyní přichází s dalším krokem, který může vyvolat velkou pozornost. Kromě výpočetních serverů chce na oběžnou dráhu poslat také zařízení pro těžbu bitcoinu.
Firma o tom mluvila během rozhovoru na technologickém kanálu HyperChange. Podle šéfa společnosti Philipa Johnstona se projekt zatím soustředí hlavně na vývoj celé satelitní infrastruktury. Současně ale připustil, že druhý satelit plánovaný na letošní rok už může nést i specializovaný hardware pro těžbu kryptoměny.
Pokud by se plán podařil, mohlo by jít o první případ, kdy byl bitcoin vytěžen mimo planetu Zemi.
Datová centra na oběžné dráze
Starcloud se nesnaží stavět pouze jeden experimentální satelit. Firma má mnohem ambicióznější plán. U amerického regulačního úřadu FCC podala žádost o provoz celé konstelace až 88 tisíc satelitů, které by fungovaly jako orbitální datová centra.
Myšlenka je jednoduchá. Ve vesmíru je prakticky neomezený zdroj energie v podobě slunečního záření. Solární panely mohou fungovat bez přerušení, protože nejsou omezeny počasím ani střídáním dne a noci tak, jako na Zemi.
Další generace satelitu označovaná jako Starcloud 2 má podle firmy výrazně zvýšit množství získané energie. Johnston mluví až o stonásobném nárůstu oproti prvnímu testovacímu satelitu.
Právě levná energie je zásadní nejen pro provoz datových center, ale také pro těžbu kryptoměn. Těžba bitcoinu totiž stojí především na spotřebě elektřiny.
Proč by někdo těžil bitcoin ve vesmíru
Bitcoin se dnes těží pomocí specializovaných čipů označovaných jako ASIC. Ty provádějí obrovské množství výpočtů a hledají správné kryptografické řešení pro potvrzení bloků v blockchainu.
Problém je v tom, že taková zařízení spotřebují velké množství energie. Právě cena elektřiny často rozhoduje o tom, zda je těžba zisková.
Starcloud proto uvažuje o využití solární energie přímo na orbitě. Ve vesmíru by bylo možné získávat energii bez přerušení a bez nákladů na pozemní infrastrukturu.
Johnston zároveň upozornil na zajímavý rozdíl mezi klasickými výpočetními GPU a těžebními čipy. Výkonné grafické akcelerátory používané pro umělou inteligenci mohou stát i přes 30 tisíc dolarů za kus. Oproti tomu zařízení pro těžbu bitcoinu stojí často jen stovky až několik tisíc dolarů.
Z ekonomického hlediska by tedy bylo výrazně levnější experimentovat právě s těžbou kryptoměn.
Realita je zatím složitější
Přestože zní projekt velmi ambiciózně, samotná firma přiznává, že ekonomika těžby bitcoinu ve vesmíru zatím není jistá. Těžební hardware se rychle vyvíjí a nové generace čipů často během krátké doby snižují hodnotu starších zařízení.
Další komplikací je samotný provoz techniky na oběžné dráze. Johnston například prozradil, že jeden z pěti grafických procesorů na satelitu vypuštěném v listopadu přestal fungovat ještě před startem.
Ukazuje to, že technologie orbitálních datových center je zatím ve velmi rané fázi. Přesto se o podobné projekty začínají zajímat i další firmy. Některé technologické společnosti i vesmírné startupy zkoumají, zda by se výpočetní výkon, umělá inteligence nebo datová úložiště nedaly přesunout mimo Zemi.