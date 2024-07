Ukrajina buduje flotily AI dronů pro boj s ruskými silami

Jedním z významných hráčů na tomto poli je společnost Swarmer. Jejich drony mohou být nasazeny ve flotilách po desítkách, létajících současně, a dokáží se přizpůsobovat pohybům ostatních. Tento systém umožňuje dokončovat údery nebo pozorovací mise bez neustálého lidského zapojení, což je podle generálního ředitele Swarmer, Serhiy Kupriienka, klíčové pro moderní válečnou strategii. "Pro roj 10 nebo 20 dronů nebo robotů je pro lidi prakticky nemožné je řídit," uvedl Kupriienko v rozhovoru pro ABS-CBN. Lidský operátor může mít potíže s ovládáním pěti dronů, zatímco AI by jich mohla potenciálně spravovat „stovky“ najednou.

Swarmerův systém umělé inteligence je schopen nejen plánovat pohyby a chování každého dronu, ale také předvídat pohyby ostatních dronů. Tato schopnost predikce a koordinace je klíčová, zejména v prostředí, kde ruské síly aktivně používají rušení signálu. Tradiční drony, které jsou ovládány lidmi, mohou být zneškodněny prostřednictvím tohoto rušení, což způsobí jejich selhání uprostřed letu. Na druhou stranu, drony poháněné umělou inteligencí nejsou tímto typem rušení ovlivněny. Jakmile je mise přidělena dronům AI, nejsou potřeba žádné další signály, aby úkol dokončily, což zvyšuje jejich efektivitu a odolnost na bojišti.

Vedoucí AI technologického akcelerátoru podporovaného Ukrajinou uvedl pro agenturu Reuters, že plány dronů jsou vyvíjeny s konečným cílem minimalizovat lidské zapojení v předních liniích války. Předpokládá se, že útoky dronů poháněných AI budou podstatně účinnější než ty, které jsou vedeny lidmi. "Potřebujeme maximální automatizaci," zdůraznil ukrajinský ministr digitální transformace Mychailo Fedorov. "Tyto technologie jsou zásadní pro naše vítězství," dodal pro The New York Times.

Zdroj: Shutterstock

Zatímco některé autonomní drony jsou stále ve vývoji, jiné již byly úspěšně nasazeny na bojišti. CNN a The New York Times informovaly o tom, že tyto drony byly použity k likvidaci ruských cílů, včetně ropných rafinérií. V dubnu CNN uvedla, že ukrajinské drony poháněné umělou inteligencí a strojovým viděním se zaměřují na klíčové ruské zdroje energie. Navíc se pracuje i na vývoji autonomních ozbrojených vrtulníků, které by mohly dále snížit potřebu přímého lidského zapojení do konfliktu.

Ukrajina se tímto snaží využít moderní technologie k posílení své obrany a dosažení vítězství v konfliktu, který má obrovský dopad na životy milionů lidí. Vývoj a nasazení dronů s umělou inteligencí představuje významný krok vpřed v moderní válečné taktice a ukazuje, jak technologie může zásadně změnit podobu války v 21. století.