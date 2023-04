Umělá inteligence Googlu bude vytvářet reklamní kampaně a najde i vhodné plochy

Jedním z největších poskytovatelů reklamy na internetu je společnost Google. Doposud však nabízela inzerentům pouze možnost vložit jejich reklamu do připraveného reklamního prostoru. Nyní se rozhodla společnost Google vylepšit možnosti inzerent a nasadí generativní umělou inteligenci „Performance Max“, která má inzerentům pomoci s vytvářením reklamních kampaní.

V praxi by se mělo jednat o prakticky stejnou technologii, jakou Google použil na svůj chatbot Bard. Inzerentům dokonce pomůže určit reklamní plochy, kde by se jejich inzerce měla zobrazovat, a dokonce vytvoří i návrh textu a obsah.

Zdroj: Shutterstock

Podle některých názorů tím Performance Max může částečně nahradit práce marketingové agentury. Oficiální zprávy od Googlu hovoří o tom, že by mělo být možné vygenerovat reklamu jen na základě snímků, videí či textu, které dodají přímo inzerenti. Další výhodou je prý lepší zacílení, protože reklama bude zkrátka dělaná cílové skupině na míru, čímž mají inzerenti větší šanci na dosažení stanovených cílů.

V souvislosti s umělou inteligencí u Googlu se objevily jisté obavy, že by nový nátroj nemusel být tak efektivní, jak se o něm hovoří. Lidé se odvolávají na známý případ, kdy Bard tvrdil, že vesmírný teleskop Jamese Webba pořídil úplně první snímky planety mimo naší vlastní sluneční soustavu, což byla dezinformace. Google však prý chce nastavit pevné mantinely, které by měly zabránit chybám a dezinformacím ještě před tím, než uvede do praxe Performance Max.