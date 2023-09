Umělá inteligence shrne to nejdůležitější z vašich porad a diskusí na Slacku

Slack spouští vestavěný nástroj s umělou inteligencí, který dokáže provádět shrnutí vláken, rekapitulace důležitých událostí v kanálech a vyhledávání odpovědí ve vašich zprávách. Ve středeční aktualizaci oznámil Slack, že začne testovat novou funkci nazvanou Slack AI právě tento měsíc.

Jednou z funkcí, kterou Slack AI nabídne, jsou rekapitulace kanálů. Ty budou moci automaticky generovat shrnutí zpráv odeslaných v konkrétním kanálu. To by vám mohlo pomoci při třídění nepodstatného šumu a dohánění důležitých konverzací, které jste mohli přehlédnout. Nástroj bude také schopen shrnovat nejen velké kanály, ale i všechna jednotlivá vlákna.

Další užitečnou funkcí, kterou přinese Slack AI, je schopnost hledat odpovědi na základě relevantních zpráv, souborů a kanálů v rámci aplikace Slack. Měli byste být schopni použít nástroj k přezkoumání diskuzí o určitém tématu tím, že mu položíte otázku. Slack AI pak vygeneruje shrnutí tohoto tématu a zahrne odkaz na příslušnou konverzaci.

Zdroj: Shutterstock

Kromě Slack AI začne platforma také testovat Slack seznamy, a to již během následujícího zimního období. Touto funkcí se Slack vypořádává s plánovacími aplikacemi jako Asana a Airtable, umožňující uživatelům sledovat projekty napříč celým týmem. To znamená, že budete moci sledovat, kdo je přidělen k určitým úkolům, spolu s jejich pokrokem, přímo z aplikace Slack. Aplikace vás upozorní na jakékoliv změny v seznamu prostřednictvím notifikací a umožní vytvářet oddělená vlákna o konkrétním úkolu. Slack také uvádí nového tvůrce pracovních postupů, který by měl usnadnit integraci aplikací třetích stran.

JIž od počátku roku se snaží Slack maximálně integrovat umělou inteligenci a pracuje intenzivně na nových nástrojích, jako je například integrace chatbota ChatGPT, který vám může pomoci rychle napsat odpovědi kolegům. Společnost také představila nový nástroj založený také na umělé inteligenci, který může zastoupit Huddles - označení pro hlasové schůzky v aplikaci Slack - za vás a shrnout důležité body.