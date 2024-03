Umělá inteligence už začíná úřadovat: Britská vláda jí svěří státní správu

Je důležité zmínit, že umělé inteligenci nemůžeme zcela důvěřovat. Je ale známo, že produkuje mimo jiné i řadu zcela nesmyslných věcí a dělá i hrubé chyby. Musela by to být třeba speciálně vycvičená inteligence na těch správných datech. Avšak aktuální vláda Spojeného království aktivně prosazuje používání umělé inteligence pro úkoly, které běžně vykonávají státní zaměstnanci, včetně zpracování odpovědí na parlamentní dotazy.

Vicepremiér Spojeného království Oliver Dowden se chystá představit nástroj nazvaný "red box". Ten by měl dělat to, co umí umělá inteligence nejlépe, a to je shrnout několika hodinový záznam z parlamentu. Dowden zároveň tvrdí, že veškeré návrhy vytvořené umělou inteligencí by prý prošly minimálně dvěma kontrolami jejich zaměstnanců.

Zdroj: Shutterstock

Podle Dowdena je nasazení technologie AI klíčové pro snížení počtu pracovních míst ve veřejné správě - což je cíl, kterého chce dosáhnout. "Myslím si, že je to skutečně jediná cesta, pokud se chceme dostat na udržitelný směr ke snižování počtu zaměstnanců. Pamatujte, jak moc vzrostla velikost státní správy v důsledku pandemie a připravenosti na vystoupení z EU. Potřebujeme opravdu přijmout tuto věc a snížit čísla."

Dowden však vyjadřuje určitou zdrženlivost vůči plné automatizaci práce. Na tiskové konferenci před projevem poznamenal, že vláda nepoužije umělou inteligenci pro žádné "nové, kontroverzní nebo velmi politicky citlivé oblasti". Transformace státní správy pomocí umělé inteligence zůstává předmětem intenzivní diskuse a sledování, přičemž její úspěch či neúspěch budou mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost veřejného sektoru v Británii.