Umělá inteligence vyhrála prestižní fotografickou soutěž. Nikdo nepoznal rozdíl

S postupným vývojem umělé inteligence se zdá, jako by ani neměla hranice. Její dokonalost či vyspělost dosáhla dokonce takové úrovně, že je již nyní velice těžké rozlišit, co pochází od umělé inteligence a co od člověka. Důkazem může být nejnovější zpráva z celosvětové soutěže Sony World Photography Awards, kterou pořádala Světová fotografická organizace.

Zdroj: Boris Eldagsen

V této prestižní soutěži získal totiž první cenu v kategorii kreativní fotografie známý fotograf Boris Eldagsen za své dílo The Electrician (Elektrikář). Svoji cenu však odmítl převzít, protože jeho dílo není vytvořeno za pomocí fotoaparátu, ale umělé inteligence. Údajně se přihlásil s cílem zjistit, zda jsou obdobné soutěže připraveny na možnost přívalu snímků vygenerovaných umělou inteligencí.

Zdroj: Shutterstock

Jeho výherní dílo pochází ze série PSEUDOMNESIA: Falešné vzpomínky, které má navodit dojem 40. let minulého století. Realita je však taková, že snímky vyvolávají falešné vzpomínky na údalosti, které se nikdy nestaly a které ani nikdo nevyfotil. Dle Eldagsena byl každý snímek upravován generátory až 40krát. U jeho díla The Electrician se pak prý situoval do role režiséra, kde využil své dlouholeté zkušenosti a pouze diktoval nástrojům, jak by snímek měl vypadat.

Eldagsen doufá, že toto bude podnět pro vytvoření nové soutěže či kategorie speciálně pro díla vytvořená umělou inteligencí. Na závěr si neodpustil otázku: „Kolik z vás vědělo, že byl obrázek vygenerován umělou inteligencí? Snímky vytvořené umělou inteligencí a fotografie by si neměly konkurovat v soutěžích. Jsou to odlišné entity. Protože umělá inteligence není fotografií, cenu nepřijmám.“