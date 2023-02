Umělá inteligence vzala svět útokem: Google a Microsoft budou mít vyšší náklady

Bard byl začátkem tohoto měsíce oznámen jako model umělé inteligence pro vyhledávač společnosti Google, který uživatelům umožňuje získávat informace podobným stylem jako ChatGPT a nyní i nový Bing společnosti Microsoft. Bard se však zatím na trh nedostal, v zákulisí probíhá testování a veřejnost k němu nemá přístup. Agentura Reuters přitom uvádí, že po spuštění nástroje Bard pro vyhledávače by se společnosti Google mohly výrazně zvýšit náklady na jeho používání.

Předseda představenstva společnosti Alphabet John Hennessy v rozhovoru pro tuto publikaci uvedl, že velký jazykový model, jako je Bard, by mohl skutečně až desetinásobně zvýšit náklady na vyhledávání ve srovnání s tradičním vyhledáváním za pomocí klíčových slov.

Tyto náklady by se prý rychle snižovaly, jak by se produkt dolaďoval. Analytici se však stále domnívají, že by tato technologie mohla nakonec snížit zisk společnosti Google, a to i s aktivními reklamami.

Odhad společnosti Morgan Stanley uvádí, že náklady na dotaz ve vyhledávači Google činí zhruba 1/5 centu. To se samozřejmě při 3,3 bilionech vyhledávání provedených na Googlu jen v loňském roce poměrně rychle sečte, ale při použití umělé inteligence by toto číslo prudce vzrostlo. Odhaduje se, že náklady společnosti Google by do roku 2024 vzrostly o 6 miliard dolarů, pokud by jen na polovinu vyhledávání prováděných Bardem podobným ChatGPT odpovídala 50 slovy. Níže uvedený graf znázorňuje, jak by se mohly náklady škálovat.

Zdroj: reuters

Přidané náklady na vyhledávání s využitím umělé inteligence se z velké části týkají nákladů na výpočetní techniku, včetně nákladů na čipy, údržbu a elektřinu. Společnost SemiAnalysis odhadla, že využití Barda by mohlo stát až 3 miliardy dolarů, ale poznamenala, že tato částka je omezena počtem jednotek Tensor Processing Units, které má Google k dispozici. Agentura Reuters však cituje zdroj blízký Googlu, který tvrdí, že na přesné stanovení nákladů na generativní umělou inteligenci ve vyhledávání je brzy, protože klíčovou roli při zjišťování skutečných nákladů bude hrát efektivita a využití.

Microsoft již spustil svůj "nový Bing" poháněný ChatGPT ve veřejném náhledu a v odpovědi na otázku ohledně nákladů finanční ředitel Microsoftu uvedl, že příliv nových uživatelů a zvýšené příjmy z reklamy převáží nad dodatečnými náklady na vyhledávání s umělou inteligencí.

Ačkoli náklady jsou pro společnost Google v případě Bardu jistě důležitým faktorem, zdá se, že se společnost více soustředí na správnou technologii. Již citovaný John Hennessy nedávno uvedl, že umělá inteligence je ještě 1 až 2 roky před tím, než se stane skutečně užitečným nástrojem, a že Bard stále občas chrlí špatné odpovědi. Je však zřejmé, že Google tlačí na uvedení produktu do života za zvýšené konkurence, což zaměstnanci označili za uspěchanou snahu, neboť první chyby přispěly k 9% propadu akcií společnosti Alphabet.