US Navy použije gamepady z Xboxu 360 k ovládání periskopů ponorek

Ty tam jsou doby, kdy ponorky měly periskopy, které jste mohli vidět ve filmu jako Hon na ponorku (The Hunt for Red October), kdy kapitán civěl do periskopu a pohyboval se v kruzích po podlaze. Dnešní moderní ponorky mají několik velkoplošných monitorů, na kterých obsluha sleduje video z kamer periskopu.

Až doteď ovšem obsluha u periskopu musela k ovládání využívat těžkopádný joystickový ovladač podobný těm, co se používají u vrtulníků. To by se brzy mělo ovšem změnit. Nově by moderní ponorky třídy Virginia měly být vybaveny novými ovladači periskopů. Budou jimi gamepady z Xboxu 360.

US Navy si totiž udělalo takový menší průzkum, ve kterém zjišťovalo u několika mladších důstojníků a námořníků, co by jim pomohlo ulehčit jejich život na ponorce. Výsledky byly takové, že námořníci si v průzkumu stěžovali na složité ovládání periskopu, takže se námořnictvo rozhodlo tento problém řešit.

Námořnictvo chtělo těžkopádné joysticky nahradit něčím, na co už jsou vojáci zvyklí, něčím s intuitivním ovládáním. Po dvou letech testování nakonec vybrali ovladač z Xboxu 360. Je to celkem logický krok, protože od roku 2005 bylo v USA prodáno přes 25 miliónů Xboxu 360. Mnoho vojáků tedy s gamepadem přišlo do styku a pařili s ním videohry, tudíž ovládání už mají naučené.

Další výhodou je cena. Gamepad stojí 30 dolarů, kdežto stávající zařízení pro ovládání periskopu vyjde na 38 000 dolarů. První ponorkou vybavenou gamepadem má být USS Colorado. Nebude ale jediná. US Navy chce Xbox ovladačem postupně vybavit i další ponorky .