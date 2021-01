Už je ve vývoji 5 emulátorů, které umožní hrát hry z PlayStation 4 na PC

V současnosti je ve vývoji celkem 5 projektů, jejichž cílem je umožnit hrát videohry z PS4 na PC platformě. Projekty nesou názvy Spine, Orbital, GPCS4, PS4Delta a RPCS4. Z těchto pěti projektů jsou asi zatím nejdále jen dva, které už umožňují spouštět i nějaké hry. Pojďme se na všech pět emulátorů v krátkosti podívat.

1. emulátor Spine

Vývoj tohoto emulátoru je zřejmě ze zmíněné pětky v současnosti nejdále. Podle vyjádření vývojáře už tento emulátor umožňuje spouštět přes 50 her z PS4. Vývojář už vydal i video, aby ukázal pokrok a plánuje vydat ještě jedno, než uvolní první veřejnou verzi emulátoru. Jestli už bude veřejná verze emulátoru k dispozici letos je zatím ve hvězdách. Vývojář se rozhodl vyvíjet tento emulátor exkluzivně pro Linux.

2. emulátor Orbital

O tomto emulátoru, který byl prvním vyvíjeným emulátorem z této pětky jsme už v minulosti psali. V současnosti Orbital neumožňuje přehrávat žádnou komerční hru z PS4 na PC.

3. emulátor GPCS4

Podle dostupných zdrojů druhým nejpokročilejším emulátorem je v současnosti GPCS4. Umožňuje zatím spustit na PC jednoduchou hru We are Doomed. Na rozdíl od emulátoru Spine funguje pod Windows.

4. emulátor PS4Delta

Tento emulátor v současnosti nedokáže spouštět žádné komerční hry a vývojáři o něm moc nemluví. Projekt by měl být stále aktivní.

5. emulátor RPCS4

Na tomto emulátoru pracuje jeden z původních vývojářů emulátoru RPCS3. Emulátor RPCS3 umožňuje hrát hry z herní konzole PS3 na PC. RPCS3 zatím není dokončený, takže nelze předpokládat, že by vývojáři emulátoru PS3 přesunuli svou prioritu na RPCS4. Emulátor prý zatím neumožňuje zobrazovat grafiku ve hrách.

Mimo tuto pětku můžete na internetu objevit fake emulátor PCSX4, který láká na známé názvy PlayStation emulátorů PCSX a PCSX2. Emulátor PCSX4 je bohužel falešným (SCAM) emulátorem, takže se nenechejte nachytat. Pokud nám nevěříte, tak se podívejte např. na pcgamer.

Díky některému z těchto pěti projektů by si PC hráči mohli jednou zahrát takové legendární hry jako jsou The Last of Us 2, Bloodborne, Ghost of Tsushima, Uncharted 4, Spider-Man, God of War nebo Days Gone. Vlastně společnost Sony už naznačila, že některé ze svých exkluzivit může oficiálně portovat na PC, takže se nechme překvapit, jestli se v blízké době objeví některá exkluzivita od Sony na PC.