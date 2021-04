V Číně proběhla velká policejní razie namířená proti lidem prodávajícím cheaty

Cheaty jsou skoro tak staré, jako samotný videoherní průmysl. Rozdíl je jen ten, že v minulosti hráči cheatovali pomocí hexa editorů nebo se snažili ve hrách zprovoznit herní konzoli a dostat se tak k zadávání různých kódů-cheatů do her nebo využívali externí programy, tzv. trainery, které ale byly v některých případech třeba i zavirované. Takové cheatování bylo zadarmo. Dnes se situace změnila, a z vytváření cheatů pro online hry je výhodný byznys. Zhruba třetina oslovených hráčů populárních online titulů v roce 2019 přiznala, že při hraní podvádí používáním cheatů.

Videoherní průmysl generuje každým rokem stovky miliard dolarů a mezi hráči online her roste poptávka po různých cheatech, kterými by získali zvýhodnění nad ostatními hráči. Toho využil jeden čínský gang, který nabízel hráčům za poplatek 10 dolarů za den nebo za 200 dolarů měsíčně přístup k cheatům pro různé populární online videohry. Např. pro hru Call of Duty Mobile nebo pro Overwatch. Gang si měl v době své největší aktivity přijít až na přibližně 10 000 dolarů za den.

Přibližně před rokem zahájila společnost Tencent společně s policejní jednotkou z Kchun-šanského městského okresu společnou operaci na vypátrání gangu, který stál za distribucí cheatovacích programů. Čínská policie nakonec vypátrala členy gangu, kteří stáli za touto činností a celou operaci zakončila policejní razií vedenou proti těmto lidem. Celkem bylo zatčeno 10 lidí a byl zabaven majetek v hodnotě 46 miliónů dolarů (včetně luxusních vozů, viz. obr. v perexu). Gang měl prodejem předplatného za cheaty pro online hry vydělat celkem 76 miliónů dolarů. Šlo tak o operaci, při níž byl rozbit gang dosud největších distributorů cheatovacích programů.