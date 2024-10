Valve mění podmínky pro řešení sporů: Žaloby místo arbitráže

Změny ve smlouvě

Ve zprávě rozeslané uživatelům Valve oznámila, že smluvní podmínky byly aktualizovány a povinná arbitráž je nyní nahrazena soudními spory. To znamená, že uživatelé musí své stížnosti a nároky vůči Valve podávat u státních či federálních soudů v okrese King County ve státě Washington. Arbitrážní doložka, která dříve požadovala řešení sporů prostřednictvím individuální arbitráže, byla odstraněna. Nově také zmizela klauzule o vyloučení hromadných žalob a o přenesení nákladů spojených s arbitráží.

Změny se projeví ihned po souhlasu s novými podmínkami, což se děje při většině nákupů nebo při financování Steam peněženky. Pokud uživatelé nesouhlasí, mohou přestat využívat Steam do 1. listopadu 2024.

Proč Valve ustoupil od arbitráže?

Za rozhodnutím zrušit arbitráž může stát několik faktorů. Jedním z nich je nedávný soudní spor, kdy uživatelé Steamu úspěšně napadli platnost arbitrážní doložky společnosti Valve. Podle soudních dokumentů se ukázalo, že arbitrážní doložka ve smlouvě Steamu byla neplatná, protože Valve nedostatečně informovalo uživatele o této povinnosti a arbitráž bránila veřejné ochraně práv.

Zdroj: Shutterstock

Arbitráž je obecně výhodná pro korporace, protože omezuje spotřebitele v možnosti podávat hromadné žaloby, což často vede k nižším nákladům pro společnosti. I přesto však advokáti zastupující uživatele Steamu využívali arbitráže k získání odškodnění. Někteří hráči mohli snadno získat finanční kompenzaci, což vedlo k rapidnímu nárůstu arbitrážních případů, které Valve stálo miliony dolarů.

Hrozba arbitráží a soudní spor s právníky

Valve se dříve spoléhal na arbitrážní systém jako na efektivní nástroj k řešení sporů, protože jen málo spotřebitelů podávalo stížnosti, což snižovalo náklady společnosti. Tato strategie se však změnila, když právní firma Zaiger LLC zahájila masivní akci proti Valve. Firma představila plán na zastupování až 75 000 hráčů, kteří by uplatnili nároky na Valve za údajně přemrštěné ceny her. Jen za arbitrážní poplatky by Valve zaplatil až 225 milionů dolarů.

Valve žaloval firmu Zaiger s tvrzením, že jde o "vyděračský plán," který měl za cíl přimět Valve k rychlým finančním vyrovnáním. I přes tato obvinění byla žaloba Valve zamítnuta soudem v okrese Western District of Washington z důvodu nedostatečné jurisdikce nad firmou Zaiger.

Důsledky pro hráče

Přechod od arbitráže k soudním sporům má pro hráče několik významných dopadů. Pro spotřebitele je arbitráž často jednodušší a levnější možnost, jak řešit své stížnosti. Mnozí uživatelé Steamu měli dříve přístup k arbitráži s relativně nízkými náklady, což jim umožnilo získat kompenzace. Nyní se však budou muset obracet na soudy, což je finančně i časově náročnější proces. Na druhou stranu to ale otevírá možnost hromadných žalob, které mohou přinést širší odškodnění.

Valve v minulosti preferoval arbitráž, protože pouze malé procento uživatelů skutečně podalo stížnost. Například v letech 2017 až 2022 došlo jen ke dvěma arbitrážím, přičemž obě byly rozhodnuty ve prospěch Valve.