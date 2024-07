Valve provozuje svůj obrovský herní ekosystém pro PC s pouhými 350 zaměstnanci

Valve je soukromá a obecně tajnůstkářská společnost, která jen zřídka nabízí pohled do svého vnitřního fungování. Nedávno však unikla data o zaměstnancích společnosti a jejich mzdách díky antimonopolní žalobě Wolfire Games proti Steamu. Tato data nám poskytla vzácný vhled do fungování společnosti, která ovládá většinu PC herních transakcí.

Je fascinující uvědomit si, jak malý je tým Valve ve srovnání s jinými velkými hráči v herním průmyslu. Například Microsoft odhadoval roční příjmy Valve v roce 2021 na 6,5 miliardy dolarů, což je téměř srovnatelné s 7,5 miliardy dolarů, které EA vydělala v roce 2024. Nicméně, zatímco Valve dosahuje těchto čísel s pouhými 350 zaměstnanci, EA zaměstnává více než 13 000 lidí. Tento nepoměr ukazuje, jak efektivní je Valve ve vytváření příjmů s relativně malou pracovní silou.

Klíč k úspěchu

Jedním z klíčových faktorů úspěchu Valve je jejich obchodní model. Valve bere část příjmů z každého prodeje na Steamu, což z něj činí dominantní platformu pro distribuci her na PC. Od roku 2012 zaznamenal Steam masivní nárůst počtu ročních vydání her díky iniciativám jako Steam Greenlight a Steam Direct. Přesto se velikost týmu pracujícího na Steamu v posledních letech zmenšila, z maxima 142 zaměstnanců v roce 2015 na pouhých 79 v roce 2021.

Zdroj: Shutterstock

Mnoho čtenářů může být překvapeno, že herní oddělení Valve představuje většinu zaměstnanců společnosti od roku 2003. To zůstalo pravdou i v posledních letech, i když produkce nových her se stala méně častou. Velký počet zaměstnanců v tomto oddělení se věnuje populárním hrám jako Dota 2 a Counter-Strike 2, které mají desítky milionů hráčů a potřebují významnou podporu.

Uniklá data také ukazují růst malého hardwarového oddělení Valve, které začalo s pouhými třemi zaměstnanci v roce 2011, kdy společnost začala pracovat na své iniciativě Steam Machines. Po přechodu na Valve Index na konci roku 2010 a nyní s náběhem na Steam Deck, divize Hardware stále tvoří pouhých 12 procent celkového počtu zaměstnanců Valve. Je obdivuhodné, že tak malý tým dokázal vytvořit přenosné herní zařízení, které rychle zplodilo celé mikroodvětví napodobitelů.

Pokud jde o platy, průměrná hrubá mzda zaměstnanců ve Valve vzrostla z přibližně 483 000 dolarů v roce 2011 na 1,32 milionu dolarů v roce 2021. Toto číslo může znít vysoké, ale je relativně konzervativní vzhledem k příjmům společnosti. Nicméně, administrativní oddělení společnosti Valve má nejvyšší průměrné platy – až 4,5 milionu dolarů na zaměstnance v roce 2021. To vyvolává otázky o proklamované ploché organizační struktuře společnosti, kde údajně „nemáme žádné vedení a nikdo se nehlásí nikomu jinému.“

Tento malý vhled do struktury Valve poskytuje jen zkreslený a částečný obrázek o zaměstnaneckých strukturách, které pomáhají provozovat největší herní platformu na světě. Přesto je jasné, že Valve je mimořádně efektivní společnost, která s minimálním počtem zaměstnanců dokáže dosahovat ohromných výsledků. Ačkoli je těžké přesně určit, jaká budoucnost čeká tuto tajemnou společnost, jedno je jisté – Valve má stále co nabídnout světu her.