Váš telefon jako projektor hologramů? Nový výzkum slibuje revoluci

Úterý, 16 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Hologramy, které dosud patřily spíše do světa vědeckofantastických filmů, se díky průlomu vědců z Univerzity v St Andrews mohou brzy objevit i v našich telefonech. Spojení OLED displejů a holografických metasurfaces otevírá cestu k úplně nové generaci komunikace, zábavy i vizuálních technologií.

Holografická technologie se dlouho držela v oblasti výzkumných laboratoří a velkolepých vizí, které se objevovaly především na filmovém plátně. Praktické využití však brzdila složitost výroby a vysoké náklady. To se nyní může zásadně změnit díky nové práci fyziků z Univerzity v St Andrews. V prestižním časopise Light: Science and Applications zveřejnili výsledky, které ukazují, že hologramy lze vytvářet pomocí kombinace OLED displejů a holografických metasurfaces – a tedy s technologiemi, které už dnes nacházejí uplatnění v chytrých telefonech a televizích.

Proč právě OLED?

OLED displeje nejsou žádnou novinkou – miliony lidí je denně používají na mobilech či moderních televizích. Jejich síla spočívá v tom, že každý pixel vyzařuje světlo sám o sobě, což umožňuje tenké konstrukce, vysoký kontrast i energetickou úspornost. Právě tato vlastnost se ukázala jako klíčová i pro generování hologramů. OLED totiž poskytuje ideální plochu, z níž lze světlo dále tvarovat pomocí metasurfaces.

Co jsou metasurfaces?

Metasurfaces jsou extrémně tenké vrstvy složené z tzv. meta-atomů – struktur menších než lidský vlas. Tyto nanočástice dokážou měnit chování světla s neuvěřitelnou přesností. Zatímco tradiční hologramy vyžadovaly složité laserové systémy, metasurfaces umí „překódovat“ světlo přímo tak, aby na druhé straně vznikl požadovaný obraz. Díky tomu lze z jednoduchého zdroje světla vytvořit komplexní holografickou projekci.

Zdroj: Shutterstock

Dříve se vědcům dařilo pomocí OLED vytvářet jen jednoduché tvary, což limitovalo využití. Nový výzkum ale ukazuje, že je možné z jediného pixelu OLED projektovat kompletní obraz. Jak upozorňuje profesor Graham Turnbull, jde o zásadní zlom: „OLED displeje normálně potřebují tisíce pixelů k vytvoření jednoduchého obrázku. Tento přístup dovoluje vykreslit celou scénu jen z jednoho pixelu.“

Potenciál pro každodenní život

Co tato technologie může znamenat v praxi? Možnosti jsou téměř nekonečné. V komunikaci by mohly hologramy nahradit klasické videohovory – místo plošného obrazu byste před sebou viděli trojrozměrnou podobu člověka, s nímž mluvíte. Herní průmysl by získal úplně nový rozměr zážitků, kdy by se virtuální postavy doslova objevovaly před hráčem. A v medicíně nebo mikroskopii by šlo o skok kupředu při práci s detailními obrazy a daty.

Velkou výhodou tohoto průlomu je jednoduchost a cena. Využití OLED namísto složitých laserových systémů znamená, že by hologramy mohly být integrovány do běžné spotřební elektroniky mnohem snadněji a levněji než dříve. Podle profesora Andrey Di Falca jde o odstranění jedné z hlavních překážek, která doposud bránila rozšíření metasurfaces do každodenní praxe.

Tagy: 
hologram, mobil, OLED
Zdroje: 

Scitechdaily.com

