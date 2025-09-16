Váš telefon jako projektor hologramů? Nový výzkum slibuje revoluci
Holografická technologie se dlouho držela v oblasti výzkumných laboratoří a velkolepých vizí, které se objevovaly především na filmovém plátně. Praktické využití však brzdila složitost výroby a vysoké náklady. To se nyní může zásadně změnit díky nové práci fyziků z Univerzity v St Andrews. V prestižním časopise Light: Science and Applications zveřejnili výsledky, které ukazují, že hologramy lze vytvářet pomocí kombinace OLED displejů a holografických metasurfaces – a tedy s technologiemi, které už dnes nacházejí uplatnění v chytrých telefonech a televizích.
Proč právě OLED?
OLED displeje nejsou žádnou novinkou – miliony lidí je denně používají na mobilech či moderních televizích. Jejich síla spočívá v tom, že každý pixel vyzařuje světlo sám o sobě, což umožňuje tenké konstrukce, vysoký kontrast i energetickou úspornost. Právě tato vlastnost se ukázala jako klíčová i pro generování hologramů. OLED totiž poskytuje ideální plochu, z níž lze světlo dále tvarovat pomocí metasurfaces.
Co jsou metasurfaces?
Metasurfaces jsou extrémně tenké vrstvy složené z tzv. meta-atomů – struktur menších než lidský vlas. Tyto nanočástice dokážou měnit chování světla s neuvěřitelnou přesností. Zatímco tradiční hologramy vyžadovaly složité laserové systémy, metasurfaces umí „překódovat“ světlo přímo tak, aby na druhé straně vznikl požadovaný obraz. Díky tomu lze z jednoduchého zdroje světla vytvořit komplexní holografickou projekci.
Zdroj: Shutterstock
Dříve se vědcům dařilo pomocí OLED vytvářet jen jednoduché tvary, což limitovalo využití. Nový výzkum ale ukazuje, že je možné z jediného pixelu OLED projektovat kompletní obraz. Jak upozorňuje profesor Graham Turnbull, jde o zásadní zlom: „OLED displeje normálně potřebují tisíce pixelů k vytvoření jednoduchého obrázku. Tento přístup dovoluje vykreslit celou scénu jen z jednoho pixelu.“
Potenciál pro každodenní život
Co tato technologie může znamenat v praxi? Možnosti jsou téměř nekonečné. V komunikaci by mohly hologramy nahradit klasické videohovory – místo plošného obrazu byste před sebou viděli trojrozměrnou podobu člověka, s nímž mluvíte. Herní průmysl by získal úplně nový rozměr zážitků, kdy by se virtuální postavy doslova objevovaly před hráčem. A v medicíně nebo mikroskopii by šlo o skok kupředu při práci s detailními obrazy a daty.
Velkou výhodou tohoto průlomu je jednoduchost a cena. Využití OLED namísto složitých laserových systémů znamená, že by hologramy mohly být integrovány do běžné spotřební elektroniky mnohem snadněji a levněji než dříve. Podle profesora Andrey Di Falca jde o odstranění jedné z hlavních překážek, která doposud bránila rozšíření metasurfaces do každodenní praxe.