Ve vývoji jsou dva emulátory Xboxu. Umožní hrát hry z Xboxu na PC

První Xbox, který spadá do 6. generace herních konzolí byl vydán společností Microsoft 15. listopadu 2001. Měl dva rivaly. Byly to herní konzole PlayStation 2 od Sony a GameCube od Nintenda. Zatímco tyto dvě zmíněné herní konzole už mají na PC plně funkční emulátory (PlayStation 2 má PCSX2 a GameCube má Dolphin), tak původní Xbox z roku 2001 zatím nemá žádný plně funkční emulátor.

Přitom se obecně předpokládalo že vývoj emulátoru Xboxu nemusí být vůbec složitý, protože Xbox má relativně blízko k PC založeným na x86 architektuře (Xbox CPU je Pentium taktované na 733 MHz). Nakonec se ukázalo, že vytvořit funkční emulátor Xboxu pro PC platformu bude dost složité, např. i díky neúplné dokumentaci.

V minulosti vznikaly různé pokusy vytvořit funkční emulátor Xboxu (Xeon, Cxbx, Dxbx, XQEMU), ale teprve až v roce 2017 došlo k významnějším pokrokům, díky nimž to vypadá, že se po mnoha letech podaří na PC emulovat i tuto herní konzoli. PC platforma je v tomto smyslu něco jako univerzální archivní zařízení, které umožní pamětníkům a budoucím generacím hrát hry z různých herních konzolí a počítačů (Amiga, ZX Spectrum apod.). Takže je jasné, že i emulace Xboxu jednou přijde, jen je otázka kdy to bude.

V současnosti jsou ve vývoji dva emulátory. Je to projekt Cxbx Reloaded a Xemu. Když se podíváme na komunitní financování těchto dvou emulátorů, tak populárnější je momentálně Cxbx Reloaded, který na svůj vývoj vybere na Patreonu 794 dolarů měsíčně, kdežto Xemu jen 178 dolarů měsíčně. Pro porovnání emulátor Nintenda Wii U Cemu vybere měsíčně na Patreonu 3 437 dolarů a emulátor herní konzole Nintendo Switch Yuzu pak 19 072 dolarů za měsíc.

I tak už vykazují Cxbx Reloaded a Xemu určité pokroky. Cxbx Reloaded má v současnosti z 921 her z Xboxu hratelných jen 110 a částečně hratelných 290. Jen jedna hra je hratelná v úplně perfektních stavu bez glitchů. Xemu neudává číselné údaje, ale zatím má ze všech vydaných her na Xboxu hratelných 37% a jedno procento her je hratelných v perfektním stavu.

Pojďme se na závěr podívat na nějaká videa, jak aktuálně vypadají některé hry. Nejprve Xemu:

Far Cry Instincts

Burnout Revenge

Star Wars lll: Revenge of the Sith

U populárnějšího Cxbx Reloaded následovně:

Darkwatch

Half Life 2

Red Dead Revolver