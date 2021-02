Velká Británie a RAF získají prvního robotického wingmana v roce 2023

Královské letectvo před několika dny vybralo jeden tým, který má postavit technologický demonstrátor robotického wingmana v projektu Mosquito. Robotický wingman (bezosádkový bojový letoun) bude navržen tak, aby mohl létat vysokou rychlostí po boku pilotovaných stíhacích letounů. Bude vyzbrojen střelami (jak střelami vzduch-vzduch, tak i vzduch-země) a bude mít schopnost vést elektronický boj.

Velet těmto dronům bude lidský pilot sedící uvnitř stíhacího letounu. Královské letectvo předpokládá provoz robotických wingmanů se stíhacími letouny Eurofighter Typhoon a F-35B. Do budoucna pak s více autonomními funkcemi mohou létat po boku stíhacích letounů 6. generace Tempest, které Velká Británie právě vyvíjí. Minimálně tři robotičtí wingmani vytvoří pro jeden stíhací letoun předsunutou senzorovou síť a budou plnit průzkumnou funkci, potlačení nepřátelské protivzdušné obrany nebo dodatečné palebné podpory. Jeden robotický wingman má stát přibližně desetinu toho, co plnohodnotný pilotovaný stíhací letoun.

Vývoj robotických wingmanů pro stíhačky královského letectva nese už od roku 2015 kódové označení LANCA (The Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft) a ještě minulý rok byly v tomto úsilí zapojeny tři týmy. Týmy se skládaly ze společností Spirit AeroSystems společně s Northrop Grumman UK, Blue Bear Systems Research Ltd a Boeing Defense UK Ltd.

Nakonec královské letectvo rozhodlo, že technologické demonstrátory robotiských wingmanů v rámci projektu Mosquito postaví společnost Spirit AeroSystems z Belfastu, jako společný podnik s Northrop Grumman UK. Celkově tyto dvě společnosti obdržely finanční injekci ve výši 30 miliónů liber na stavbu technologického demonstrátoru v projektu Mosquito. Pokud bude tento projekt úspěšný, tak se robotičtí wingmani Mosquito stanou první britskou bezpilotní bojovou platformou, která bude schopna zaměřit a sestřelit nepřátelské letouny.