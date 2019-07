Velká Británie vyvíjí pro své stíhačky F-35B robotické wingmany

Velká Británie tento týden potvrdila, že hodlá podobně jako Spojené státy, Rusko nebo Austrálie vybavit své stíhací letouny robotickými wingmany, kteří by vytvořili pro pilotovanou stíhačku předsunutou senzorovou síť, dovedli by vést radioelektronický boj proti protivníkovi a případně by sloužili i jako dodatečná palebná podpora pro velící stíhačku.

Program vývoje robotických wingmanů pro stíhačky královského letectva nese kódové označení LANCA (The Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft) a královské letectvo zaúkolovalo návrhem a vývojem robotických wingmanů celkem tři týmy ze společností Blue Bear Systems Research Ltd, Boeing Defense UK Ltd a Callen-Lenz.

Rozjela se tak první fáze programu LANCA, která má trvat jeden rok, kdy každá ze tří společností představí své řešení robotického wingmana (design, technologické parametry apod.), přičemž do další fáze programu LANCA už postoupí maximálně dvě společnosti se svou vizí robotického wingmana. Na konci druhé fáze pak má vzniknout technologický demonstrátor Mosquito, tedy robotický wingman, který bude dále podroben letovým zkouškám v roce 2022. Technický dohled nad programem LANCA zajišťují britské státní laboratoře DSTL.

Královské letectvo má přitom dva hlavní požadavky od programu LANCA. Prvním požadavkem je, že vzniklé drony musí splňovat koncepci Loyal Wingman – věrný parťák pro velící stíhačku, která bude jeho velitel a dalším požadavkem je, že jednotliví wingmani se budou moci podle potřeby spojit do roje dronů, který následně účinně eliminuje protivníkovu protivzdušnou obranu.

RAF hodlá vybavit robotickými parťáky nejenom nejmodernější stíhačky F-35B, ale i starší Eurofighter Typhoon a do budoucna zamýšlené stíhací letouny 6. generace Tempest.