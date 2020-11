Virgin Galactic chystá svůj první testovací let z nového kosmodromu

Zdroj

Společnost Virgin Galactic se chystá na svůj první vesmírný let, a to přímo ze svého nového centra Spaceport America, který je v Novém Mexiku. Podle poslední zpráv z vedení společnosti by se již v brzké době, konkrétně od 19. do 23. listopadu, měl uskutečnit první testovací let vesmírnou lodí SpaceShipTwo právě z nového centra.

Tato zpráva se objevila na veřejnosti spolu s výsledkem hospodaření společnosti za třetí čtvrtletí tohoto roku, ze které vyplývá ztráta 77 milionů dolarů. Společnost plánuje, že bude mít i jistý příjem na základě dohody s NASA ohledně dodávek materiálu a účasti na konkrétních misích.

Zdroj

I když není rezervace ještě oficiálně spuštěna, již nyní uzavřela Virgin Galactic dohodu s planetárním vědcem Dr. Alanem Sternem, který chce na palubě SpaceShipTwo provádět suborbitální experimenty.Prodej letenek na vesmírný suborbitální výlet bude znovu zprovozněn až v roce 2021, ideálně pak v prvním čtvrtletí.

Prozatím je registrovaných zákazníků, resp. zájemců o vesmírný let, téměř 900. SpaceShipTwo sice poletí do vesmíru z nového centra SpacePortAmerica poprvé, ale ve vesmíru byla v minulosti již dvakrát. V rámci testování prošli piloti i věrohodným simulátorem nosného letounu VMS Eve, který má podobný systém ovládání, jako právě SpaceShipTwo. Mimo to musela rozsáhlými testy projít znovu i SpaceShipTwo, aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech.