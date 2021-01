Virgin Hyperloop představuje novou vizi budoucnosti v přepravování lidí

Na rozdíl od původního konceptu, který společnost prezentovala v roce 2016, aby poskytla lidem představu o tom, jak bude její Hyperloop fungovat, zdá se, že se projekt blíží k realizování. Avšak rychlosti a mechanika přepínání vyhýbek v takových rychlostech vypadá stále ještě jako ze scifi filmu.

Přesto společnost slibuje, že cílem předpokládaného systému, který se neustále utváří, je snížit dopravní zácpy ve městech a umožnit nadzvukové cestování ve vakuovém potrubí. Zní to úžasně. Představte si svět, kde by cestování z jednoho města do druhého bylo otázkou minut, nikoli hodin. Společnost slibuje, že cestování s Hyperloopem bude dostupné a pokud jde o jízdné, prý bude srovnatelné s cestováním letadlem.

Jak je vidět, video prezentuje už samotný příchod cestujících na nádraží, odbavení a nástup do kapslí. Kapsle se pohybují samostatně nadzvukovou rychlostí ve vakuu, přičemž jsou v těsné blízkosti jiných kapslí a každá z nich má pojmout až 28 cestujících. Kapsle, budova nádraží a samotná technologie přepravy by tak připomínaly, že budoucnost už je zde.

A i když video vypadá docela realisticky, jsou tam samozřejmě prvky, které by odborníky zajímaly co se týče přesvědčivého fungování. Virgin Hyperloop očekává, že svým projektem změní navždy veřejnou dopravu a stanovil si rok 2030, kdy předpokládá, že se jeho systém uvede do provozu. Jestli je to pohled do budoucnosti příliš optimistický, nebo nikoliv necháváme na každém.

Technologie takové technologie přepravy však naráží v posledních měsících na kritiku ze strany odborníků ze stavebního odvětví, ekonomů, technologů. Ve zkratce řečeno, jde podle nich o těžko špatně realizovatelný a málo efektivní řešení.

Vedle vysokých investic do technologie hyperloopu, kde varují před možnou nulovou návratností této investice, se obávají i o náročnost vystavět samotné tratě, nádraží, které budou muset být mnohem modernější a tím pádem i dražší, než je tomu u tradičních železnic. Navíc Hyperloop uveze znatelně méně lidí, než je tomu u vlakové soupravy a tak celkově nevěří, že by někdy v budoucnu nahradil kompletně vysokorychlostní železniční dopravu.

Technologie dopravování lidí potrubím byla převzata původně z devatenáctého století, kdy se takto po velkých městech dopravovaly dopisy a je pravda, že lidi fascinovala tato technologie a pokusy o přepravu člověka potrubím tu již také byly.