Virtuální realita všemi smysly: Teslasuit představí na CES 2018 chytrý oblek

Virtuální realita se nemusí nutně omezovat jen na náhlavní soupravy. Společnost Teslasuit představí na letošním CES celotělový „chytrý“ oblek (smartsuit), který umožní plné ponoření do virtuálního světa a uživatelům zjednoduší ovládání ve virtuální realitě.

Oblek nabízí plnou haptickou odezvu a dokáže simulovat nejen pocit doteku či váhy, ale i tepelné vjemy, čímž zesílí nejen požitky z VR her. Teslasuit bude podporovat herní režim pro více hráčů a bude možné ho prát na 30° C. Díky systému Motion Capture, využívající soustavu senzorů, se pozice hráčova těla precizně přenese do virtuálního prostředí. Teslasuit je kompletně bezdrátový a na veletrhu CES 2018 bude k vyzkoušení ve speciální budce.

„Chtěli jsme, aby Teslasuit smazal rozdíl mezi virtuálním a skutečným světem. Herní i zábavní trh ve virtuální i rozšířené realitě se stane pro uplatnění této technologie přirozeným prostředím. Jedná se zároveň o chytré oblečení, které bude skvěle fungovat v každodenním životě, například i ve sportu a fitness,“ uvedl Dimitri Mikhalchuk, CEO projektu Teslasuit.

Technologický veletrh CES 2018 se koná v těchto dnech, 9. – 12. ledna, v Las Vegas, pořadatelé umožní i sledování živého streamu na svých webových stránkách.