Víte, o které programátory je největší zájem? Známe Nejsvětější Trojici IT

Podle Jany Večerkové, spoluzakladatelky programátorských kurzů Coding Bootcamp Praha, je po programátorech obecně velká sháňka. „Na trhu chybí odhadem 15 tisíc odborníků. Tento trend trvá už více než desetiletí a nabízených pozic je čím dál více. Nárůst se nezastavil ani v poslední době, v případě webového vývoje došlo ještě k zesílení poptávky,“ říká. O které programátory je ale zájem největší?

Java a JavaScript

Dlouhotrvajícím trendem je poptávka po vývojářích programujících v technologiích Java a JavaScript, které jsou momentálně nejpoužívanějším programovacím jazykem klientských aplikací. Mezi profesionály jsou oblíbené zejména pro svou platformovou nezávislost. JavaScript navíc umožňuje interaktivnější a příjemnější rozhraní pro uživatele webu a webových aplikací. Stejně jako v dalších oblastech IT závisí plat Java a JS programátorů na délce praxe; senioři si přijdou až na 100 tisíc Kč měsíčně.

Jazyk C

Další hvězdou ve firmách jsou kodéři ovládající jazyky C/C++/C#. Zatímco C je vhodný pro vestavěná zařízení a kód systémové úrovně, C++ využijete při programování aplikací, webů, her a ovládacích zařízení. C# pak konstruuje jednoduché webové, mobilní a desktopové aplikace. Jako zkušený vývojář pracující s některým z těchto tří jazyků si průměrně vyděláte kolem 60 tisíc Kč.

PHP

Vzhledem k rozšířenosti webového vývoje jsou velmi cenní i PHP programátoři, kteří by pracovali na vývoji dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML. PHP programátor může měsíčně dosáhnout až na částku 77 tisíc Kč, což z něj dělá platový most mezi kolegy „javisty“ a „céčkaři“.