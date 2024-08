Volkswagen kvůli propadu prodejů elektromobilů omezí výstavbu továren na baterie

Podle Thomase Schmalla, člena představenstva Volkswagenu odpovědného za technologie, se společnost rozhodla pozastavit plánovanou výstavbu továren, dokud nebude jasnější, jaká bude poptávka po elektromobilech v následujících letech.

V rozhovoru pro německé noviny uvedl, že „budování továren na baterie není samoúčelné“ a že původní cíl Volkswagenu vyrobit do roku 2030 baterie s kapacitou 200 GWh nemusí být pevně stanoven. Tento výrok odráží širší nejistotu v odvětví elektromobilů, která je způsobena jak technologickými, tak ekonomickými faktory.

Hype kolem elektromobilů a současná realita

Elektromobily byly dlouho považovány za budoucnost automobilového průmyslu, což vedlo k obrovskému nárůstu zájmu ze strany investorů i spotřebitelů. Zvláště Tesla, průkopník v oblasti EV, zažila prudký nárůst hodnoty svých akcií, což podnítilo zájem dalších výrobců automobilů o elektrifikaci. Tento trend však nebyl udržitelný.

Slibovaný pokles nákladů na baterie, které jsou klíčovým komponentem elektromobilů, se neuskutečnil v takové míře, jak se očekávalo. V USA zůstávají ceny elektromobilů stále relativně vysoké, zejména pro prvního majitele. Během počátečního boomu elektromobilů byly ceny ještě více zvyšovány přirážkami prodejců, kteří využívali omezenou dostupnost nových modelů. Toto vše vedlo k postupnému odcizování části potenciálních zákazníků.

Dalším faktorem, který ovlivnil poptávku po elektromobilech, je prudký nárůst úrokových sazeb. Tato situace spolu s ostatními ekonomickými tlaky způsobila, že se mnozí výrobci automobilů, včetně General Motors a Ford, rozhodli revidovat své plány na elektrifikaci a více se zaměřit na hybridní modely.

Zdroj: Shutterstock

Revize plánů Volkswagenu

V reakci na tyto výzvy se Volkswagen rozhodl snížit své plány na výstavbu továren na baterie. Z původně plánovaných šesti továren by se mohly realizovat pouze tři, konkrétně ve Valencii ve Španělsku, v Ontariu v Kanadě a v Salzgitteru v Německu. Tyto továrny by měly dohromady produkovat baterie s kapacitou 170 GWh. Nicméně Schmall uvedl, že pokud to bude nutné, mohou být španělská a kanadská továrna rozšířeny, aby uspokojily případnou zvýšenou poptávku.

Toto rozhodnutí následuje po dalším signálu zpomalení důvěry Volkswagenu v elektromobily. Nedávno bylo oznámeno, že společnost odložila plány na nástupce modelu ID.4, který se nyní možná dostane na trh až v roce 2032.

Budoucnost elektromobilů

Zatímco elektromobily mají stále potenciál stát se dominantní technologií v automobilovém průmyslu, současná situace ukazuje, že přechod na elektrifikaci bude složitější a pomalejší, než se původně předpokládalo. Výrobci automobilů, včetně Volkswagenu, nyní musí pečlivě vyhodnotit trh a upravit své strategie, aby byli schopni reagovat na měnící se podmínky a potřeby zákazníků.