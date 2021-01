Výroba obnovitelné energie porazila v Evropě fosilní paliva

Podle zprávy Ember (nezávislá expertní skupina fungují od roku 2008 pro klima a energii zaměřený na urychlení globálního přechodu na elektřinu), obnovitelné zdroje v loňském roce v EU tvořily 38% podíl celkové vyrobené elektřiny. O jeden procentní bod má tak náskok před výrobou elektřiny z fosilních paliv, tedy 37 % z celkově vyrobené elektřiny v EU. Zbývajících 25 % pochází z jaderné energie.

Takovýto vzestup obnovitelných zdrojů je dobrou zprávou pro životní prostředí, ale rozhodně není důvod k bujarým oslavám. Ke skutečně efektivnímu využívání zdrojů obnovitelné energie má lidstvo ještě daleko a bude i nadále třeba zrychlit tempo prosazování zelené energie, aby se zabránilo, podle některých expertů, až katastrofálním a nevratným následkům změnou klimatu.

Například v Norsku prosazují zelenou energii takovým tempem, že se elektromobily stávají běžným dopravním prostředkem pro každodenní využití a dosáhly 54% podílu tržeb v Norsku.

Evropské státy si společně stanovily cíl snížit na polovinu své emise CO2 do roku 2030 a do roku 2050 je prakticky úplně odstranit. Některé země však jednotlivě posouvají dobrovolně datum bezfosilních vozidel blíže k současnosti. Rok 2050 představuje podle vědců z OSN bod zlomu, do kterého je třeba udržet změny klimatu na příznivých hodnotách, tak aby nebylo pozdě.

Co se týče jaderné energie, loni po definitivním uzavření elektráren na jádro ve Švédsku a Německu, došlo k 10% poklesu. Podle uvedené zprávy se předpokládá, že podíl jaderné energie se bude postupně zmenšovat s postupným vyřazováním dalších jaderných elektráren z provozu..

Pokud srovnáme všechna tato data a vezmeme v úvahu výhled ze zprávy, byla elektřina vyrobená v EU v roce 2020 o 29 % ekologičtější než před pěti lety. V roce 2015 totiž vyprodukovala každá kWh elektřiny cca 317 gramů oxidu uhličitého. Stejná hodnota elektřiny nyní zanechává asi 226 gramů CO2.