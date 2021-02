Vyznej lásku chytře: Tipy na elegantní dámské hodinky do 3 000 Kč

Únor je měsíc lásky a vše to rychle směřuje k magickému datu 14.2. Jasně, tenhle rok to sice stojí těžce za covid a roušku in the streets, ale to nic nemění na tom, abyste si to oba udělali hezký, že?

Takže pokud jí chcete do Valentýna snést ještě alespoň jedno „modré z nebe“, tak máme pozoruhodný tip k dobru. Hodinky od české značky Smartomat, ale chytré, ne ledajaké, luxusní a levné. Hned si ukážeme, že se to dohromady pěkně rýmuje a neděláme si z vás šprťouchlata. A to ani omylem.

Elegantní dámské chytré hodinky do 3 tisíc korun? Blbost?

„Velkou trojku“ typu Samsung, Garmin a Apple klidně pusťte z hlavy. Proč? Protože pokud nejste vy ani ona ten typ vášnivého „sběratele“ určitého brandu (znáte to, od teplákového setu a pyžama až po zimní obleček pro vašeho pitbula v černé fajfce apod.), tak je to zbytečně drahá sranda, kdy se pohybujeme v cenových vodách (přímo žraločích) cca deset tisíc korun a více. Není nutno.

Kvalitu v poměru cena/výkon pro běžné každodenní využití chytrých hodinek hravě zvládnete najít a vybrat za daleko rozumnější peníze. Protože např. do 3 tisíc korun najdete na internetovém trhu hodinky, které budou mít velice fajn:

vzhled

vestavěný operační systém

standardní aplikační rozhraní (to je dnes už pomalu normou)

solidní baterii

slušnou voděodolnost (pokud teda nemáte doma profesionální potápěčku, co v bazénu vydrží i několik hodin)

Čeština? Hmm, fajne

Taky se může najít i vydařená lokalizace českého prostředí, jako mají např. Armodd Candywatch v elegantním stříbrném provedení nebo Candywatch Crystal. Tahle paráda je se slevou 60 % a cenově to vyjde pod krásné 2 tisíce korun.

A teď dáme slovo konkrétním modelům

Ať už je vaše drahocenná „holubička“ pořádnou ranařkou, co má pro sport, vypracovaný zadek a činky pěkně uděláno, nebo je to půvabná „víla“, která by ráda nosila krásné hodinky, které jí padnou ke každému outfitu a jako bonus jí spočítají nachozenou denní vzdálenost i další aktivity, určitě si vyberete. Nabídka je široká. Tady jsou tři tipy, které jako dárek k Valentýnu udělají parádu. Ale klidně vám můžou posloužit i jako inspirace pro výběr jiného modelu!

Jak ženám obecně vybírat chytré hodinky? Psali jsme v minulém článku.

A taky jsme psali článek, že „levné“ chytré hodinky dávají smysl a za co často (zbytečně) platíte u dražších hodinek.

Pro sportovkyni tělem i duší

Běhá, má ráda chůzi nebo třeba jezdí na kole? Pořiďte jí dámské sportovní hodinky, které budou věrně sledovat každý její krok, budou k tomu dobře vypadat, a ještě jí poslouží jako nejlepší přítel, který jí upozorní na hovory, SMS a nejrůznější notifikace. Navíc jí během chvilky změří tělesnou teplotu, krevní tlak i saturaci kyslíku v krvi.

Přesně tohle splňuje oblíbený model Smartomat Quarz 8 Pro ve čtyřech barevných provedeních. A cena? Teď to přijde, se slevou 34 % krásně vyjdou pod jednoho Františka Palackého (ano, to je ta osoba na papírové tisícovce).

Pro vyznavačku elegance

Jestli je vaše drahá „lvicí salonů“ a chodíte kvůli ní vždy pozdě, protože prostě vybrat sukni je samozřejmě úkon na minimálně 45 minut čistého času (ale ruku na srdce, život bez ní si nedokážete představit, to je jasný), tak jí padnou na ruku spíš hodinky, které připomínají ty klasické.

Třeba hodinky ARMODD Candywatch Premium (doprava zdarma mimochodem od Smartomatu) nenechají nikoho na pochybách, že jejich nositelka má dokonale vytříbený vkus (no a vy vlastně taky, když jste jí je dokázali sami vybrat). A navíc uvnitř skrývají pořádnou dávku chytrých funkcí.

Kromě toho, že tenhle model oslní svým designem, potěší třeba plně dotykovým kulatým displejem, menu v češtině, notifikacemi, možností změny vzhledu displeje, měřením šesti různých aktivit a dalšími funkcemi. Moderní žena jistě ocení i to, že díky hodinkám může mít stále pod kontrolou svůj moderní menstruační cyklus.

Pro minimalistku

Nenosí vaše „květinka“ sportovní hodinky, protože jí připadají příliš mohutné a robustní? Jděte na to šalamounsky a darujte jí náramek Smartomat Chicband, který potrhne její ženskost a prokáže jí skvělou službu. Tenhle fitness náramek standardně zaznamenává každodenní aktivitu a dokáže i změřit tep. Prostě klasika. Navíc na jeho barevném displeji majitelka vždycky uvidí, že jí někdo volá nebo píše.

Zároveň ji určitě potěší, že bude moct sledovat svůj spánek, množství spálených kalorií a budit ji můžou jemné vibrace. To jistě potěší.

Ať už vyberete kterýkoli chytrý model, přejeme vám, aby se váš Valentýn povedl na jedničku a ona brečela jak „želva“, jakého že pozorného chlapáka to doma má.

V posledním článku vám doporučíme ideální starter pack pro pekelně úspěšný valentýnský den. Tak zatím a lásku chytře!