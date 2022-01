WhatsApp bude zobrazovat u notifikace i profilovou fotku odesílatele

Zdroj

Aplikace WhatsApp přinesla v polovině minulého roku nemilou změnu svých podmínek, se kterými museli uživatelé bohužel souhlasit. Svou reputaci se pak snažila vylepšit na konci roku, kdy přinášela jednu novinku za druhou, jako jsou například mizející zprávy, náhled hlasové zprávy před odeslání a či šifrování záloh.

I letos chtějí podle všeho vývojáři aplikace WhatsApp přinášet nové funkce. Tou první má být zobrazení profilové fotky odesílatele v oznámení o zprávě. Prozatím by nová funkce měla fungovat na zařízeních s operačním systémem iOS.

Zdroj

Podle informací dostupných na serveru WABetaInfo by nová funkce měla být již nyní dostupná pro některé beta testery právě na iOS. V tuto chvíli je však funkce ještě v testování, a proto se může ještě během vývoje upravit a samozřejmě se počítá i s opravou některých zásadních chyb.

V současné době to ale vypadá tak, že při příchodu nové zprávy na WhatsAppu se zobrazí na oznamovací liště či na zamknutém displeji náhled zprávy spolu s profilovým obrázkem odesílatele. Datum přesného nasazení pro širokou veřejnost prozatím není znám, ale očekává se, že by to mohlo být v první polovině tohoto roku.