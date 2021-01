WhatsApp za měsíc budete smět používat jen, pokud svěříte svá data Facebooku

Pro někoho už běžná záležitost, jen odsouhlasit upravené a nové podmínky k používání aplikace. Paradoxní však je, že WhatsApp dělá přesně to, co řekl, že by neudělal, když jej před sedmi lety získal Facebook za neuvěřitelných 19 miliard dolarů. V té době měla služba 500 milionů aktivních uživatelů a dnes již více než 2 miliardy uživatelů.

Nové podmínky aplikace WhatsApp vyžadují po uživatelích, kteří ji chtějí i nadále používat, aby sdíleli data s Facebookem i s jeho přidruženými společnostmi. Samozřejmě při odmítnutí nových podmínek bude uživateli znemožněno nadále používat WhatsApp, a to po 8. únoru.

Data, která budou sdílena s Facebookem a dalších stran jako součást nových podmínek, zahrnují následující:

Jméno profilu

Profilový obrázek

IP adresa

Vaše telefonní číslo a seznam kontaktů

Protokoly aplikací

Stavové zprávy

Změna se netýká uživatelů v Evropské unii, kteří jsou lépe chráněni, mimo jiné směrnicí GDPR.

Ale ukazuje to jednu věc a to sice tu, že Facebook (a sesterské společnosti) prorůstá ještě více do struktur internetu a ukrýt se před ním, aniž by znal vaši identitu, bude zcela nemožné.

Jak velký je obsah sběru dat na Facebooku ukazuje tento obrázek: