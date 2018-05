Windows 10 si pohrává s funkcí Alt+Tabu a seskupováním panelů aplikací

Nový build pro Windows 10 s označením Windows 10 Insider Preview build 17639 (Redstone 5). přinese řadu novinek, z nichž ta nejzajímavější se dotkne změní způsob seskupování programů a upravené funkcionalitě klávesové zkratky Alt+Tab.

Funkce Set by měla umožnit seskupit karty webových stránek, dokumenty, soubory a aplikace do jediné lišty. Chování setů bude volitelné a nastavitelné v ovládacích panelech přes Nastavení > Multitasking > Sets. V praxi by jediný set mohl držet například pracovní aplikace, druhý set by mohl držet všechny pootevírané složky v Průzkumníku souborů a podobně. Průzkumník souborů by se také měl dočkat i integrace funkcí CTRL+T a CTRL+N





Změna se dotkne i funkce Alt+Tab, která nově bude přepínat mezi nejen mezi aplikacemi, ale rovnou mezi všemi panely. Na uživateli pak bude, zda upřednostňuje přepínání mezi všemi panely napříč sety, nebo jen mezi konkrétními sety. Z hlediska dalších aplikací může být potíží nutná kompatibilita s internetovým prohlížečem Microsoft Edge.





Dále Microsoft plánuje integraci časové osy a propojení Windows 10 s operačními systémy Android a iOS. Chtějí, aby uživatel měl přehled v čase kdy, kde a co dělal a mohl se ke všemu vrátit pohodlně zpět. Jediným kliknutím se tedy obnoví stránku, kterou právě navštívil na mobilním telefonu, nebo rozpracovaný dokument. Jedná se však stále o testovací verzi, a není zcela jasné, zda se veškeré plánované novinky skutečně objeví v pevné verzi.

Pokud si chcete vyzkoušet tyto novinky již nyní, můžete se přihlásit jako Office Insider.