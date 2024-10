Windows 10 slaví 10 let: Jaký byl jeho příběh?

Zrod Windows 10: Potřeba změny

Na počátku roku 2015 stála společnost Microsoft před obrovskou výzvou. Operační systém Windows 8, který měl za úkol přinést revoluci v uživatelském rozhraní, se nesetkal s očekávaným úspěchem. Přestože obsahoval inovativní prvky, jako například dotykové ovládání a dlaždicový design, mnoho uživatelů kritizovalo absenci klasického Start menu, které považovali za klíčový prvek uživatelské přívětivosti. Navíc i Windows Phone, mobilní operační systém Microsoftu, ztrácel na popularitě a aplikace pro něj nevznikaly.

Microsoft si uvědomoval, že je potřeba změna, a tak začal vyvíjet novou verzi Windows, která by spojila to nejlepší z předchozích verzí a zároveň přinesla moderní prvky, které osloví širší veřejnost. Windows 10 tak vznikl nejen jako reakce na neúspěch Windows 8, ale také jako snaha sjednotit všechny platformy – od počítačů po telefony.

Návrat Start menu a nové funkce

Jedním z klíčových kroků, který Windows 10 přinesl, byl návrat Start menu, což bylo přijato s nadšením. Kombinace klasického menu s moderními dlaždicemi z Windows 8 umožnila uživatelům přístup k oblíbeným aplikacím a funkcím bez nutnosti opouštět známé prostředí. Další novinkou bylo zavedení univerzálních aplikací UWP (Universal Windows Platform), které měly umožnit, aby jedna aplikace fungovala na různých zařízeních – od počítačů, přes tablety, až po telefony.

Součástí plánu bylo i zavedení možnosti spouštět aplikace pro Android a iOS na Windows 10, čímž by se zvýšila nabídka aplikací dostupných pro tento operační systém. Bohužel, projekt Astoria, který měl umožnit běh Android aplikací na Windows 10, byl nakonec zrušen.

Kontroverzní upgrade na Windows 10

Windows 10 byl představen 29. července 2015 jako bezplatný upgrade pro všechny uživatele Windows 7 a 8.1. Tento krok měl zajistit rychlou adopci nového systému, ale neobešel se bez kontroverzí. Microsoft tlačil na uživatele, aby přešli na nový systém co nejdříve, a využíval k tomu různých taktik – od vyskakovacích oken až po změny v nastavení, které vedly k automatickému upgradu.

Zdroj: Shutterstock

Mnoho uživatelů se proto ocitlo v situaci, kdy se jejich počítač automaticky aktualizoval na Windows 10, aniž by s tím souhlasili. To vyvolalo vlnu kritiky, která však nijak nezastavila rozšiřování systému. Naopak, Microsoft dosáhl svého cíle – sjednotit co největší počet uživatelů na jedné platformě.

Windows 10 nebyl připraven na premiéru

Přestože byl Windows 10 představen s velkou pompou, realita byla poněkud odlišná. Mnoho uživatelů si stěžovalo na chyby a nestabilitu, což bylo způsobeno tím, že systém byl uvolněn dříve, než byl plně dokončen. OEM partneři tlačili na Microsoft, aby systém vydal co nejdříve, což vedlo k tomu, že se na trh dostala ne zcela zralá verze.

Následně Microsoft vydal v listopadu 2015 první velkou aktualizaci (verze 1511), která opravila řadu chyb a přinesla několik nových funkcí. Tím se Windows 10 stal o něco stabilnějším a použitelnějším pro širší veřejnost.

Roky po uvedení: Změny a vylepšení

V roce 2016 vyšla významná aktualizace Anniversary Update, která přinesla nové funkce jako Windows Ink, podporu pro dotykové pero, a nový univerzální Skype. Tato aktualizace představovala další krok k tomu, aby se Windows 10 stal komplexním systémem pro různé způsoby používání – od tradičních PC, přes tablety až po zařízení pro virtuální realitu.

Další významný krok nastal v roce 2017, kdy se Microsoft zaměřil na 3D obsah a rozšířenou realitu. Byly představeny aplikace jako Paint 3D, které umožňovaly vytvářet 3D objekty a pracovat s nimi napříč různými aplikacemi. Zároveň Microsoft posunul vpřed projekt Windows Mixed Reality, který měl konkurovat na poli virtuální reality.

Konec éry Windows 10 Mobile

Zatímco Windows 10 na počítačích a tabletech rostl, jeho mobilní verze zažívala pozvolný úpadek. Windows 10 Mobile, který měl být nástupcem Windows Phone, nedokázal získat dostatečnou podporu vývojářů a trhů. Nakonec se Microsoft v roce 2017 rozhodl tento projekt ukončit, což znamenalo definitivní konec ambicí společnosti na poli mobilních operačních systémů.

Nová éra s Windows 11

Původní plány Microsoftu byly takové, že Windows 10 bude poslední verzí operačního systému a bude průběžně aktualizován. Tato strategie měla eliminovat potřebu pravidelného vydávání nových verzí. Nicméně s rostoucí poptávkou po počítačích v důsledku pandemie a práce z domova přišel Microsoft v roce 2021 s Windows 11.

Windows 11 přinesl nový design, vylepšenou produktivitu a podporu pro aplikace z Androidu. Přestože Windows 10 stále zůstává široce používaným systémem, Windows 11 nastartoval novou éru operačního systému Microsoftu.