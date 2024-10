X neuspěla v soudním sporu, kdy tvrdila, že Twitter přestal existovat

V roce 2022 požádala australská eSafety Komise tehdejší společnost Twitter o informace týkající se toho, jak platforma nakládá s problematikou dětského sexuálního zneužívání. Společnost však podle komise nedokázala odpovědět na několik důležitých otázek a některé části odpovědi byly úplně prázdné. Tento postoj vedl k udělení pokuty za nedodržení požadovaných postupů.

X následně použila právní argument, že by neměla být zodpovědná za tyto kroky, protože „Twitter přestal existovat.“ Podle právního podání X tvrdila, že od 15. března 2023 přestala Twitter Inc. existovat jakožto právnická osoba a tudíž přestala být poskytovatelem služby sociálních médií. Na tomto základě argumentovala, že Twitter Inc. neměl kapacitu splnit požadavky komise a X Corp tak nemá povinnost připravit jakoukoli zprávu v jeho místě, protože se jedná o zcela odlišnou entitu.

Zdroj: Shutterstock

Nová značka, ale stará odpovědnost

Tento argument však nebyl v historii společnosti X zcela nový. Výkonná ředitelka X Corp, Linda Yaccarino, opakovaně tvrdila, že X je „zcela nová společnost“, a to i při svědectví před americkým Senátem o otázkách ochrany dětí na internetu. Její tvrzení se týkalo snahy o minimalizaci odpovědnosti za dřívější jednání platformy Twitter.

Australský federální soud však tuto argumentaci odmítl. Soudce Michael Wheelahan uvedl, že tvrzení X vyžadovalo „skoky v logice, které nebyly dostatečně podložené vysvětlením.“ Argument, že Twitter Inc. přestal existovat a X Corp není jeho právním nástupcem, tedy soud neuznal jako validní důvod pro vyhnutí se pokutě.

Precedent, který by mohl změnit pravidla

Rozhodnutí soudu bylo pro eSafety Komisi důležitým vítězstvím. Komisařka Inman Grant ve svém prohlášení po rozhodnutí soudu uvedla, že přijetí argumentace X by mohlo vytvořit nebezpečný precedens. Podle ní by to mohlo znamenat, že fúze zahraničních společností by jim mohla umožnit vyhnout se regulačním povinnostem v Austrálii. Tento rozsudek tedy nejenže potvrdil odpovědnost X Corp za minulé jednání Twitteru, ale také ochránil regulační rámec Austrálie před pokusy o jeho obcházení skrze fúze a akvizice.

Jaká budoucnost čeká X?

I přes prohraný soudní spor X nadále pokračuje v rebrandingu a přetváření své identity pod vedením Elona Muska. Musk, který Twitter koupil v roce 2022, se rozhodl pro radikální změny, které zahrnují nejen přejmenování na X, ale také přesměrování platformy k novému byznys modelu. Tyto kroky však přinášejí i nové výzvy, zejména v oblasti právní zodpovědnosti a mezinárodních regulačních požadavků.