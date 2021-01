Xiaomi je komunistická vojenská společnost a patří na černou listinu, tvrdí USA

Společnost Xiaomi Corporation byla označena jako „komunistická vojenská společnost“ a na černou listinu se dostala kvůli rozhodnutí americké vlády pod vedením Donalda Trumpa. Xiaomi v USA v současné době neprodává žádné smartphony, v zemi prodává chytré čističe vzduchu, bezpečnostní kamery, elektrické rozdvojky, žárovky a další.

Může se zdát, že Xiaomi potkal stejný osud jako Huawei. Rozdíl je však v tom, že Huawei je na černé listině amerického ministerstva obchodu, Xiaomi se dostalo na listinu ministerstva obrany. A rozdíly v tom jsou velké.

Ve svém prohlášení společnost Xiaomi uvedla, že dodržuje zákony a funguje v souladu s příslušnými zákony a předpisy jurisdikcí, v nichž podniká. Společnost opakuje, že poskytuje produkty a služby pro civilní a komerční použití a že není vlastněna, ovládána ani přidružena k čínské armádě a že není komunistickou čínskou vojenskou společností, tak jak ve své zprávě uvádí americké ministerstvo obrany.

Jak již bylo zmíněno, situace se Xiaomi se liší od situace, které čelí Huawei. Společnost Xiaomi nebyla přidána na černou listinu amerického ministerstva obchodu. Pokud by Xiaomi mělo být zařazeno na tu černou listinu, společnosti by byl zakázán jakýkoli obchod se společnostmi se sídlem v USA a navíc každá společnost využívající hardware a software vyvinutý v USA, tak jako se to stalo u Huawei, přičemž kvůli tomu zařazení na černou listinu společnost Huawei ztratila přístup ke službám Google, včetně obchodu Google Play, YouTube, Gmailu a operačnímu systému Android pro stávající smartphony.

Akcie Xiaomi se v pátek po oznámení propadly o 11 %. Pokud vláda USA neudělá krok zpět s rozhodnutím dát Xiaomi na černou listinu, hrozí, že bude společnost vymazána z amerických burz i globálních srovnávacích indexů. Jistá naděje by mohla být v nově zvoleném prezidentu USA, kterým bude Joe Biden, čili existuje možnost, že by rozhodnutí o zařazení na seznam Xiaomi na černé listině mohlo být vráceno zpět.