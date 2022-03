YouTube chce porazit Netflix, nabídne tisíce pořadů a filmů zcela zdarma

Zdroj

V poslední době se výrazně posílil mezi lidmi zájem o streamovací služby, jako je Netflix, Amazon Prime, HBO Go a další. K tomu samozřejmě přispěla i pandemie koronaviru a bezpečnostní opatření v podobě karantény. Princip těchto služeb je velice prostý, zaplatíte si měsíční paušál a za to dostanete přístup do databáze filmů a seriálů, na které můžete koukat zcela bez reklam.

O něco podobného se pokoušelo i YouTube, které mělo svou vlastní tvorbu nazvanou YouTube Originals. Tato produkce však nebyla úspěšná a vlastně jediná trochu úspěšná věc, byla Cobra Kai. Pro streamovací servery to proto nebyla žádná konkurence. Letos však vedení YouTube oznámilo, že od vlastní tvorby upouští a chce se zaměřit na své fondy Black Voices a YouTube Kids Funds.

I když YouTube vzdalo své plány s vlastní tvorbou YouTube Originals, rozhodlo se úplně se nevzdat a nevyklidit Netflixu scénu. Rozhodlo se totiž zpřístupnit zhruba 4000 televizních pořadů a 1500 filmů zcela zdarma, resp. divák nemusí platit měsíční paušál, ale musí strpět reklamy, které si tam YouTube přidá. Diváci se však mohou těšit například na Hell's Kitchen, Heartland a Unsolved Mysteries.

Nevýhodou je, že tato filmotéka má být zpřístupněna pouze pro uživatele ze Spojených států amerických. To však neznamená, že by český divák měl být ochuzen. Prozatím nikdo nevyvrátil variantu připojení se přes VPN na vzdálený americký server. YouTube si tak bude myslet, že pocházíte z USA a svůj archiv vám zpřístupní.