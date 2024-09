Záhada galaxie M87: Obří paprsek černé díry způsobuje hvězdné výbuchy

Astronomové zkoumají jeden z největších fenoménů vesmíru, který nám přináší zcela nová zjištění o supermasivních černých dírách. V centru galaxie M87, vzdálené přibližně 53 milionů světelných let, se nachází černá díra, která chrlí do vesmíru paprsek extrémně zahřátého plynu dlouhý téměř 3000 světelných let.