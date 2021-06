Zařízení od Amazonu automaticky nasdílí své připojení k internetu se sousedy

Zdroj

Amazon se rozhodl, že vylepší rozsah svého internetového připojení tak, že část internetu uživatele bude sdílet s jeho sousedy. V tuto chvíli je naštěstí tato služba k dispozici pouze na území Spojených států amerických. Uživatelé zařízení Amazon Alexa, Echo, Ring nebo jakékoliv jiného zařízení od Amazonu mají čas se z tohoto experimentu odhlásit do 8. června přes nastavení.

Ve výchozím nastavení se všechna zařízení včetně bezpečnostních kamer, venkovních svítidel či pohybových senzorů automaticky zapojují do tohoto nového systému. Amazon uvádí, že jen malý zlomek uživatelů odmítl tuto spolupráci.

I když se to na první pohled nezdá, mají zařízení služeb Amazon přístup ke skutečně citlivým údajům. Vědí, kdo klepe na dveře, vidí do obývacích pokojů, slyší většinu našich rozhovorů a ovládají zámky a bezpečnostní systému v domě. Rozšířit dosah těchto citlivých údajů i do obýváku souseda by vyžadovalo značnou dávku důvěry v systém, který nikdy nebyl masově testován.

Amazon si je vědom, že pokud by službu nasadil jako možnost pro uživatele, která bude aktivována pouze s jejich souhlasem, nikdy by nenasbírala dostatečný počet uživatelů. Proto nastavila tuto službu defaultně s tím, že je možno ji deaktivovat. Pro deaktivaci je zapotřebí otevřít aplikaci Alexa > Více > Nastavení > Nastavení účtu > Amazon Sidewalk > Vypnout.