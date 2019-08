Známe datum vydání předělaného Age of Empires 2: Definitive Edition [VIDEO]

O slavné budovatelské sérii Age of Empires se na letošním Gamescomu mluvilo hned v několika různých souvislostech. Jednak se stále mluví o nadcházejícím čtvrtém díle, který mají na starosti vývojáři z Relic Entertainment, jednak remasterovaný první díl se po roce dostal i na Steam, a úplnou třešničkou na dortu se pak stalo oznámení vydání vylepšeného druhého dílu pod názvem Age of Empires 2: Definitive Edition.

Tato předělávka se nám poprvé představila již na nedávné E3 2019, ale doposud jsme nevěděli, kdy se ji dočkáme. Po úctyhodných dvaceti letech se druhý díl slavné real-timové strategie dočká přepracování do modernějšího grafického kabátku, remasterovaný ale bude dokonce i originální soundtrack. Tato verze bude podporovat rozlišení až 4K a vyjde již letos 14. listopadu 2019 na PC.

Zatím je potvrzeno, že se hra objeví na Microsoft Store i Steamu za 20 eur, tedy stejnou cenu jako předchozí díl, ale bude také ihned při vydání k dispozici v rámci předplatného Xbox Game Pass na PC. Zájemci se mohou pokusit zařadit do nadcházejícího beta testingu a zaregistrovat se na oficiálních stránkách hry ageofempires.com.

Samozřejmostí je i obsažení všech původních kampaní, včetně tehdejších rozšíření. Celá hra tak pokrývá přibližně 1000 let naší historie, více než 30 různých civilizací a vydrží na více než 200 hodin. Aby toho ještě nebylo málo, přibyde do hry i naprosto nový obsah, nazývaný „The Last Khans“, který do hry přidá tři nové kampaně a 4 nové civilizace.

První i druhý díl navíc nyní podporuje cross-play mezi platformou Microsoft Store a Steamem, takže se nemusíte s kamarády dohadovat, kde si hru koupíte! Nyní je již více než pravděpodobné, že se časem remasteru dočká i třetí díl, doufejme, že si však také nebude muset počkat až na 20. výročí.