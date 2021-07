4 nejočekávanější hry pro červenec 2021: Herní okurková sezóna vás vyžene ven

Vybrali jsme pro vás čtveřici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Vychází 9. června | Windows PC, Nintendo Switch

Druhé pokračování spin-off série Monster Hunter přichází pět let po vydání prvního dílu, tentokrát se však nepodívá na mobilní zařízení ani starší Nintendo 3DS. Podle slov vývojářů však Wings of Ruin obstojí i jako samostatný titul, a není potřeba si pro jeho pochopení zahrát předchozí díl.

Zájemci si na Nintendo Switch mohou zdarma zahrát trial, který pokrývá začátek hry a umožňuje tak si vyzkoušet hlavní herní mechanismy. Po zakoupení navíc o svůj postup nepřijdete a přenese se z trialu do plné hry.

Hardwarové požadavky Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3470K

AMD FX-6300 Intel Core i5-4460

AMD FX-8300 RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 960

AMD Radeon RX 560 Nvidia GeForce GTX 960

AMD Radeon RX 560

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Vychází 16. července | Nintendo Switch

Přestože Skyward Sword je až šestnáctou hrou v sérii The Legend of Zelda, příběhově zapadá na samotný začátek. Původní díl vyšel už v roce 2011 jako exkluzivita pro Wii, ale tentokrát bylo nutné k jeho ovládání vlastnit i senzor Motion Plus, který umožňoval sledovat pohyby ovladače.

To už teď naštěstí dělá Nintendo Switch v základu, a samozřejmě ještě lepé než jeho předchůdce. Změny v HD verzi se navíc nedotknou jen grafického zpracování, které nabídne 60 FPS při rozlišení 1080 p, ale právě i ovládání, jež nyní také podporuje hraní v handheld režimu.

Orcs Must Die! 3

Vychází 23. července | PlayStation 4, Xbox One, Windows PC

Přestože technicky třetí pokračování Orcs Must Die vyšlo už v loňském červenci, šlo do nynějška jen o časově exkluzivní titul pro Google Stadia. Finanční podpoře od Googlu však vděčíme za samotnou existenci tohoto titulu, jelikož po neúspěšném multiplayerovém spin-offu Unchained málem pokračování zrušili.

Po roce tak konečně vychází i na ostatní platformy spolu se dvěma novými kampaněmi, z nichž jedna se bude odehrávat 25 let po skončení předchozího dílu. Dočkáme se i nových hratelných hrdinů, představených v režimu War Scenario, a nového režimu Scramble.

Hardwarové požadavky Orcs Must Die! 3:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-2300

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-7700K

AMD Ryzen 5 3600X RAM 6 GB RAM 6 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660

AMD Radeon HD7870 Nvidia GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX Vega 64

The Ascent

Vychází 29. července | Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Mladé švédské studio Neon Giant o 11 zaměstnancích letos na konci července vydá svoji první hru, cyberpunkové ARPG s názvem The Ascent. Původně mělo jít o jeden z launch titulů Xbox Series X/S, ale nakonec se rozhodli hru ještě o půl roku odložit.

Jako většina exkluzivit pro PC a Xbox bude i The Ascent ode dne vydání součástí předplatného Xbox Game Pass, a bude také kromě single-player režimu podporovat i kooperaci až o čtyřech hráčích, a to s možností lokálního i online připojení.

Hardwarové požadavky The Ascent:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3470

AMD FX-8350 Intel Core i9-9900K

AMD Ryzen 7 3700X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660

AMD Radeon R9 390X Nvidia GeForce GTX 2080

AMD Radeon RX 6800XT

Vrací se s novým obsahem

Watch Dogs Legion: Bloodline – velmi očekávané DLC s Aidenem a Wrenchem, vyšlo 6. července

– velmi očekávané DLC s Aidenem a Wrenchem, vyšlo 6. července A Plague Tale: Innocence – 6. června přijde na Switch a novou generaci konzolí (zároveň i jako součást PS+)

– 6. června přijde na Switch a novou generaci konzolí (zároveň i jako součást PS+) The Sims 4 Cottage Living – další expanze do populárního simulátoru přibude 22. července

– další expanze do populárního simulátoru přibude 22. července Microsoft Flight Simulator – dostane očekávanou verzi na Xbox Series X/S 27. července

– dostane očekávanou verzi na Xbox Series X/S 27. července The Great Ace Attorney Chronicles – definitivní verze detektivní série vychází už 27. července

– definitivní verze detektivní série vychází už 27. července Final Fantasy Pixel Remaster 1-3 – remasterované verze prvních tří dílů FF vyjdou 28. července

Dále vychází