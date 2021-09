5 nejočekávanějších her pro září 2021: Podzim začíná našlapaným měsícem

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Deathloop

Vychází 14. září | PlayStation 5, Windows PC

Od tvůrců Dishonored přichází stylová střílečka z pohledu první osoby s originálním námětem. Na ostrově Blackreef se ocitnou dva protivníci v nekonečné časové smyčce a jsou nuceni prožívat ten samý den znovu a znovu.

Nájemný vrah Colt má za úkol zneškodnit své cíle dřív, než ho dostihne Juliana – tu pak může ovládat počítač, nebo další hráč (podle toho, co si sami zvolíme).V každé další smyčce však mohou obě strany využít nově nabyté zkušenosti a o píď se přiblížit konci toho věčného utrpení.



Life is Strange: True Colors

Vychází 10. září | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Další díl série Life is Strange (avšak bez návaznosti) je už takřka za dveřmi. Na rozdíl od předchozích dílů však nebude mít epizodickou podobu, a vyjde rovnou jako celá hra. V edicích Ultimate a Deluxe najdeme navíc i krátký příběh Wavelengths, v němž si zahrajeme za Steph Grinch, což je postava, s níž jsme se setkali již ve spin-offu Before the Storm.

V hlavním příběhu se však ujmeme role Alex Chen s psychickými schopnostmi Empatie, které jí umožňují například amplifikovat či absorbovat emoce druhých. Pro předobjednatele je pak k dispozici ještě čtveřice speciálních outfitů inspirovaných hlavními postavami předchozích dílů.

Kena: Bridge of Spirits

Vychází 21. září | PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC

Několikrát odložená akční novinka od začínajícího studia snad už konečně spatří světlo světa. Její tvůrci Ember Labs mají zatím na kontě pouze animované kraťasy a reklamy pro světové značky (jako Coca-Cola, Hisense a další), ale do herního světa zabrousí úplně poprvé.

Kena: Bridge of Spirits sází zejména na svižný bojový systém a originální svět plný přátelských potvůrek Rot, jež udržují rovnováhu přírody rozkládáním mrtvých prvků, a nám pomohou se získáním nových schopností a manipulací okolního prostředí k dosažení chrámu na vrcholku hory.

Hardwarové požadavky Kena: Bridge of Spirits:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) Windows 7 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-3220

AMD FX-6100 Intel Core i7-6700K

AMD Ryzen 7 1700 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 650

AMD Radeon HD 7750 Nvidia GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX Vega 56 HDD 25 GB volného místa 25 GB volného místa

Diablo 2: Ressurected

Vychází 23. září | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Windows PC

Po více než dvaceti letech od vydání dostává druhé Diablo zasloužený remaster. Podle pozitivních reakcí z otevřeného beta-testu se Blizzard opravdu po fiasku s Warcraft III: Reforged poučil a nová verze si zachovává veškeré kouzlo staršího originálu.

Těšit se můžeme na upgradované 3D modely (s možností přepnout zpět na jejich originální podobu), nádherně předělané cutscény, za něž by se nestyděla ani nejnovější hra, a na podporu až 4K rozlišení a 7.1 Dolby Surround zvuku.

Hardwarové požadavky Diablo 2: Ressurected:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-3250

AMD FX-4350 Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660

AMD Radeon HD 7850 Nvidia GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 5500-XT HDD 30 GB volného místa 30 GB volného místa

New World

Vychází 28. září | Windows PC

Amazon Games zkouší své štěstí na poli MMO RPG s novým kouskem New World. Přestože do nynějška se jim i přes mnoho let fungování nepodařilo vydat žádný titul, jež by alespoň stál za zmínku, dosavadní ohlasy na New World jsou poměrně pozitivní – dokáže se však udržet mezi titány svého žánru?

Již 28. září to budou moci zjistit všichni zájemci, jež si hru zakoupí za 40 eur. Další poplatky k hraní už nebudou potřeba, a po negativních ohlasech fanoušků se dokonce rozhodli i odebrat znevýhodňující pay to win mechanismy.

Hardwarové požadavky New World:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-2400 Intel Core i7-2600K

AMD Ryzen 5 1400 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 670

AMD Radeon R9 280 Nvidia GeForce GTX 970

AMD Radeon R9 390X HDD 50 GB volného místa 50 GB volného místa

Vrací se s novým obsahem