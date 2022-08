9 nejdůležitějších her oznámených na Gamescom 2022: Na kterou se těšíte vy?

New Tales from Borderlands

Opět se můžeme těšit i na nové příběhy z Borderlands, tentokrát vyprávěné skrz Anu Octavia a Fran, trojici lůzrů, kteří se v šíleném světě ujímají role nevšedních hrdinů. Na Promethee právě probíhá planetární invaze a naši tři “hrdinové” právě zažívají ten nejhorší den svého života. Nebudou chybět vražední roboti, mluvící zbraně ani krvelačné Vault monstrum.

Očekávat můžeme spoustu nových, ale i starých známých tváří, a to už 21. října na všech platformách současné i minulé generace (vyjma Nintenda Switch). Počítačoví hráči navíc ještě dostanou na výběr si hru zakoupit přes Steam či konkurenční Epic Games.

The Lords of the Fallen

Dejte si pozor, ať si nespletete nově oznámenou The Lords of the Fallen s Lords of the Fallen od stejného vydavatele. Tento titul měl být původně volným pokračováním prvního dílu, nakonec však dvojku v názvu zahodil a přeměnil se v divoký reboot původního akčního RPG z roku 2014.

Cinematický trailer se ovšem velice povedl, nádherný vizuál v něm doplňuje heavy metalová hudba, čímž dostává nový díl úplně jiný nádech než jeho temný předchůdce. Zřejmě by se hra mohla líbit fanouškům původního Lords of the Fallen, a stejně tak všem dalším, kteří mají zájem o nové fantasy RPG s pořádnou dávkou umírání.

Moving Out 2

Po úspěchu prvního dílu na sebe pokračování klasické lokální kooperačky nenechalo dlouho čekat. Po vzoru prvního dílu i kultovního Overcooked se i v pokračování simulátoru pokusíte nerozvrátit si vztahy s celou rodinou či přáteli a vystěhovat imaginární byty v navazující kampani.

Narozdíl od jedničky bude Moving Out 2 konečně obsahovat i možnost online kooperace, která v předchůdci vyšlém v době pandemických lockdownů opravdu silně chyběla. Hry se dočkáme někdy v průběhu přístího roku, více nám však vývojáři zatím neprozradili.

Under the Waves

Studio Quantic Dream, které stojí např. za legendárními adventurami Heavy Rain či Detroit: Become Human, představilo svůj nový přírustek do herní rodinky. Zatím o tomto projektu víme jen to, že se jedná o příběhovou adventuru odehrávající se v hlubinách Severního moře.

Hlavní hrdina Stan se snaží překonat svou traumatickou historii zatímco v ponorce prozkoumává temná zákoutí mořského dna. V jeho roli budeme hledat kousíčky jeho minulosti zapomenuté ve změti podmořských rostlin, ztísněných jeskyních i zapomenutých vracích potopených lodí. Hra vychází na všechny hlavní platformy současné i minulé generace vyjma Nintenda Switch.

Moonbreaker

Tohle asi od tvůrců Subnauticy nikdo nečekal. V Unknown Words Entertainment střídají už takřka pravidelně po dvou hrách žánr do kterého se pustí bez předchozích zkušeností. Tentokrát padl los na tahovou strategii ze zcela nového fantasy světa.

Na hře spolupracoval jeden z nejslavnějších současných fantasy autorů, Brandon Sanderson, který vývojářům pomohl vytvořit příběhové pozadí. Zajímavou novou mechanikou je pak možnost (téměř až nutnost) si svoje herní figurky ve hře namalovat, podobně jako to dělají deskoví hráči i ve skutečnosti.

Dune Awakening

S videoherními i deskoherními adaptacemi Duny se po novém filmu roztrhnul pytel. Nejnovějším přírůstkem do tohoto zástupu bude survival MMO s otevřeným světem od vývojářského studia Funcome (ti už mají s tímto žánrem zkušenosti, dříve pracovali např. na hře Conan Exiles).

Zatím ještě nevíme, kdy se na Arrakis vydáme, již nyní je však na nádherně zpracovaných oficiálních stránkách možné se přihlásit do nadcházejícího beta testování. https://dunegames.com/ Vzhledem k žánru se pochopitelně jedná o počítačovou exkluzivitu.

The Calisto Protocol

Duchovní nástupce série Dead Space nám kromě data vydání, stanoveného na 2. prosince letošního roku, ukázal také další náhled do gameplaye. V traileru vidíme ukázku tichého průchodu herní oblastí i chytrého využívání prostředí v náš prospěch.

Spolu se správným načasováním úhybům je to v The Calisto Protocol naprostý základ přežití, jak potvrzují samotní autoři. Hlavní postava není žádný Rambo a počet nábojů i bodů zdraví je tak značně omezen.

Atlas Fallen

Od tvůrců The Surge přichází nové akční RPG s názvem Atlas Fallen. Cinematický trailer láká nádherným grafickým zpracováním, žádných herních záběrů jsme se zatím nedočkali.

Zato však víme, že ve hře si budeme při boji pomáhat schopnostmi na bázi písku a bojovat sami či v kooperativním režimu proti silným nepřátelům, podobně jako tomu je např. v sérii Monster Hunter.Datum vydání zatím známé není, pouze víme, že Atlas Fallen vyjde v průběhu příštího roku, a to na konzole PlayStation a Xbox a počítače.

Wyrdsong

Bývalý šéf Bethesdy Jeff Gardiner představil své nové studio s názvem Something Wicked Games, a spolu s ním ukázali náhled na svůj první velký projekt s názvem Wyrdsong. Půjde o historické fantasy RPG s otevřeným světem.

Wyrdsong nás přenese do fiktivní verze Portugalska ve středověku, kde vládnou nadpřirozené síly ne zrovna přátelského druhu. Hráči se zmocní role svého vlastního a plně přizpůsobitelného charakteru a budou prozkoumávat temný svět, jak jinak než plněním questů a zabíjením všech a všeho, co se jim postaví do cesty.