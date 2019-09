Adobe zapojí umělou inteligenci do střihu videí pro sociální sítě

Společnost vydávající jedny z nejpopulárnější aplikací pro úpravu videa a fotografií Adobe nyní přidala zbrusu novou funkci do programu Premiere Pro. Ta by měla významně usnadnit vytváření videí ve více různých formátech či s různými parametry pro export. Sníží tak velký počet hodin, které bylo do současnosti nutné strávit při jejich tvorbě.

Funkce tak bude užitečná zejména pro uživatele, influencery a společnosti přispívající na sociální sítě všeho druhu. Každá totiž vyžaduje jiný format videí pro ideální zobrazení, například 16:9 se hodí pro plnohodnotný výstup, kdy se očekává horizontální sledování, 1:1 je lepší zvolit pro video na profilový feed Instagramu a 9:16 pak do Příběhů na Facebooku či Instagramu, která každý sleduje s vertikálně uchopeným telefonem.

Tento nástroj se jmenuje Reframe a má podporu umělé inteligence Adobe Sensei. Díky tomu dokáže efektivně identifikovat, co se na videu odehrává a upraví, ořízne či posune video tak, aby hlavní děj zůstal stále v obraze, ať už jsou parametry exportu nastaveny jakkoliv.

Použití nového efektu Auto ReFrame bude prý jednoduché a intuitivní. Uživatel by si měl standardním způsobem zvolit efekt a aplikovat ho na časovou osu. Poté si jen vybere jednu ze třech možností přehrávání. Celý proces by prý neměl zabrat více než pár minut.

Podle vyjádření společnosti by tento nástroj měl být spuštěn již před koncem tohoto roku. Bližší test bude možný až po jeho oficiálním vydání. Jisté však je, že místo zdlouhavého pozicování, upravování a řezání tak, abychom vždy zachovali děj i ve formátu videa 1:1, je varianta umělé inteligence rozhodně lepší a úspornější variantou.