AI přinese více pracovních míst, než jich zanikne do roku 2030, ukazuje zpráva

Podle aktuální Zprávy o budoucnosti práce 2025, kterou zveřejnilo Světové ekonomické fórum, umělá inteligence změní pracovní trh k nepoznání. Zatímco 92 milionů pracovních míst by mohlo do roku 2030 zaniknout kvůli automatizaci a technologickému pokroku, zároveň by mělo vzniknout 170 milionů nových pozic. To znamená čistý přírůstek 78 milionů pracovních příležitostí.

Zpráva zároveň zdůrazňuje, že až 86 % firem očekává zásadní transformaci svých operací díky AI. Polovina zaměstnavatelů plánuje přizpůsobit své obchodní strategie s ohledem na nové technologie, přičemž dvě třetiny se zaměřují na nábor talentů se specifickými dovednostmi v oblasti umělé inteligence.

Nejžádanější dovednosti budoucnosti

Mezi klíčové schopnosti, které budou podle WEF nejvíce poptávány, patří:

AI a práce s velkými daty – firmy hledají odborníky na analýzu dat, vývoj AI systémů a optimalizaci procesů.

– firmy hledají odborníky na analýzu dat, vývoj systémů a optimalizaci procesů. Kybernetická bezpečnost a sítě – rostoucí digitalizace přináší potřebu ochrany dat a infrastruktury.

– rostoucí digitalizace přináší potřebu ochrany dat a infrastruktury. Technologická gramotnost – schopnost efektivně využívat moderní technologie bude základním předpokladem pro většinu profesí.

Profese na ústupu

Zatímco některé obory budou na vzestupu, jiné se nevyhnou poklesu. Mezi role, které nejvíce ohrožuje automatizace, patří:

Poštovní úředníci,

Výkonné sekretářky,

Administrativní pracovníci v oblasti mezd.

Zajímavé je, že poprvé se na seznamu zanikajících profesí objevili grafičtí designéři a právní asistenti, což odborníci přisuzují rostoucím schopnostem generativní AI v kreativní i administrativní oblasti.

Lidsko-strojová spolupráce místo nahrazování pracovníků

I když se některé pozice stanou zbytečnými, WEF předpovídá, že budoucnost práce bude definována spíše spoluprací mezi lidmi a stroji než úplnou náhradou pracovníků. Podle průzkumu plánuje 77 % firem zahájit rekvalifikační programy, které zaměstnance připraví na práci v prostředí s AI. Zároveň 70 % zaměstnavatelů hledá specialisty na vývoj AI nástrojů a 62 % potřebuje pracovníky, kteří budou schopni efektivně spolupracovat s těmito systémy.

Dlouhodobé vyhlídky: AI jako nástroj změny

Budoucnost pracovního trhu s příchodem AI je stále nejistá. Někteří odborníci, například CEO OpenAI Sam Altman, varují, že AI by mohla automatizovat velkou část rutinních úkolů, což by mělo dopad na střední třídu. Altman navrhuje řešení, jako je univerzální základní příjem (UBI), aby lidé mohli lépe čelit ekonomickým změnám způsobeným AI.

Experimenty s UBI již probíhají v několika zemích, přičemž výsledky ukazují, že by tento přístup mohl zmírnit dopady nezaměstnanosti způsobené technologiemi.