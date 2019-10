Američané již nechtějí koordinovat jaderné útoky pomocí disket ze 70. let

V dnešní době, kdy se nejrůznější státy předbíhají v technologickém vývoji umělé inteligence, robotů či dronů, se může zdát zarážející, že Americká armáda si stále schovává svůj počítač ze 70. let, který používá diskety jako paměťové medium, pro případnou koordinaci jaderných útoků. Nyní by však, podle oficiálního zástupce Pentagonu, měla armáda přejít na digitální řešení, které má být navíc vysoce zabezpečené.

Zpráva o „muzeu výpočetní techniky“, která byla stále připravena pracovat pro americkou armádu vyvolala již před lety velký rozruch. Tenkrát to Pentagon komentoval jednoduše. Připustil, že jejich zařízení je zastaralé, ale dodal, že právě proto je prakticky nenapadnutelné moderními kyberútoky.

Toto muzeum se oficiálně jmenuje Strategic Automated Command and Control Systém (SACCS) a má na starosti veškerou koordinaci amerických jaderných sil, mezi které spadají třeba mezikontinentální balistické střely, strategické bombardéry, komunikace jednotlivých jaderných středisek napříč USA, atd. V případě jaderného útoku by se právě do tohoto stroje zadaly jaderné kódy, které při sobě neustále nosí americký prezident.

Obdivuhodné je, že už od roku 1976 je tento systém aktivní na IBM Series 1. Jeho hlavní výhodou, kterou uvádí i Pentagon, je, že přišel před nástupem internetu. Jednoduše řečeno nemá ani svoji IP adresu a není proto možné ho jakkoliv napadnout. I přesto, že je velice starý je stále dostatečně výkonný pro výkon své práce.

Celé rekonstrukce SACCS měla být oficiálně zahájena již v roce 2016. V tom roce se také začalo řešit alternativní paměťové médium, které vystřídá pověstné diskety. V současné době by měl být SACCS vylepšen. Bohužel nikdo neví jakým způsobem. Jediné co je veřejně známo je, že by už neměl využívat diskety.