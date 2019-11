Americe se povedlo pozastavit život člověka výměnou krve za chladící kapalinu

Každý den se po celém světě stávají stovky případů, kdy například při vážné dopravní nehodě dojde k tak váženému zranění člověka, že i když záchranáři přijedou, nestihnou ho dovést do nemocnice včas. Proto tým amerických lékařů poprvé na světě vyzkoušel uvést pacienta do stavu anabiózy, čili stavu, kdy jsou veškeré děje v člověku utlumeny na minimum.

Pokud se veškeré pokusy osvědčí a technologie se ujme v běžné praxi, lékaři by měli dostatek času zachránit zdraví mnoha lidí. Hlavní vývoj se pak odehrává pod vedením Samuela Tishermana na Univerzitě Maryland v Baltimoru. Ideálním pacientem pro účely pokusu je člověk, který byl dopraven do nemocnice se střelným nebo bodným zraněním. Takovém pacientu obvykle selhává srdce, ztrácí velké množství krve a do několika minut umírá s pravděpodobností 95 %.

V takovémto případě je celý organismus pacienta ochlazen na 10-15 stupňů Celsia pomocí speciálního chladícího roztoku, který jim je vpraven do krevního oběhu, aby postupně nahradil veškerou krev. Tento roztok má teplotu blízkou nule, takže veškerá činnost mozku se zastaví a biologické procesy se zpomalí na minimum.

Po zchlazení pacienta dostanou lékaři dvě hodinky na to, aby odstranili život ohrožující problém. Poté je pacient zase uveden do normálního teplotního stavu a srdce mu je zase „nahozeno“. Za běžné lidské teploty vydrží mozek bez kyslíku asi 5 minut. Pokud je však zchlazen, utlumí se všechny procesy a tato doba, než dojde k nenávratným poškozením, se prodlužuje. I když jde o přelomový pokus, chce Tisherman uveřejnit výsledky své práce až celistvě na konci roku 2020.