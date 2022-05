Americká UF/IFAS vypěstovala první rostlinu z měsíčního prachu z mise Apollo 11

Zdroj

Osidlování jiných vesmírných těles je hlavním předpokladem pro kolonizaci vesmíru. Tento velký krok pro lidstvo ovšem skrývá řadu problémů, na jejichž řešení hledá odpověď americká NASA i Elon Musk se svým SpaceX. Jednou z těchto překážek je zabezpečení astronautů pobývající na cizím vesmírném tělese tak, aby byli schopni se o sebe postarat třeba i po stránce potravy, tedy aby si mohli jídlo opatřit sami, a nebyli tak závislí na drahých dodávkách jídla ze Země.

V této oblasti právě tým amerických vědců z Institutu pro potraviny a agrokulturu na Floridské univerzitě zaznamenal určitý pokrok. Dokázali totiž v prachu, který pochází z povrchu Měsíce, vypěstovat první živou rostlinu. V praxi to znamená, že by si astronauti mohli část své potravy sami pěstovat. Zároveň jde o velký posun pro případnou kolonizaci Měsíce.

Zdroj

Semínka se údajně uchytila ve všech testovaných vzorcích. Tyto vzorky byly získány z mise Apolo 11. K reálnému pěstování zeleniny na Měsíci chybí ještě kus cesty. Měsíční půda je totiž extrémně chudá na jakékoliv živiny, oproti té pozemské.

Rostliny sice při experimentu vyklíčily, ale jejich celkový růst byl pro nedostatek živin velice pomalý a nedorůstaly ani zdaleka stejných rozměrů jako v případě zasazení na Zemi. Živiny by se mohly do půdy dostávat klidně z výkalů od astronautů, ale jsou zde i další problémy jako nedostatek vody pro zavlažování či nedostatek kyslíku kvůli chudé atmosféře. Bez atmosféry by byly rostliny vystaveny radioaktivnímu záření, extrémním horkům a extrémním mrazům, a to by téměř žádná rostlina stejně nepřežila.